Едем в Гамбург: пройтись под рекой, съесть гамбургер и погулять по порту

Во второй по величине город в Германии я отправилась на пару дней в компании мужа и его отца. Вылетали из Вильнюса в немецкий город Дортмунд, известный своим легендарным футбольным клубом «Боруссия». Здесь мы задержались на день, погуляли по городу, выпили немецкого пива и зашли в фирменный магазин «Боруссии». Ассортимент сувениров с их атрибутикой впечатляет: пасхальные шоколадные зайцы, полотенца, спиртное, дождевики и даже тостеры, которые поджаривают хлеб так, что на нем остается логотип клуба! Сам по себе Дортмунд - уютный город с пивными ресторанами и красивыми зданиями. А еще здесь вовсю цветет миндаль и чувствуется начало весны!

Из Дортмунда в Гамбург мы отправились на поезде. Пару часов - и мы уже на месте, в городе, который благодаря своим каналам и мостам называют Северной Венецией. Невероятно, но в Гамбурге насчитывается от 2300 до 2500 мостов! На мостах влюбленные здесь тоже вешают замочки.

Гамбург находится на реке Эльба, которая впадает в Северное море. Важная достопримечательность города - порт. Он один из крупнейших в Европе и самый большой в Германии. Здесь разгружается большое количество торговых кораблей.

В порту Гамбурга есть подводная лодка, которая сейчас является музейным экспонатом. Любопытно, что лодка раньше была советской.

Недалеко от порта главный рыбный рынок. Попасть в него мы не успели - он работает по воскресеньям утром. Как говорят туристы, сюда приезжают не только за свежей рыбой, но и просто за атмосферой. Однако проникнуться настроением города можно и в местном кафе, особенно если его окна выходят на канал.

Речные круизы - одно из главных развлечений в Гамбурге. Если в настоящей Венеции туристы катаются на гондолах, то в Гамбурге - на катерах. Сейчас уже открыт сезон речных прогулок.

"Визитная карточка города - Городская ратуша"

Ратуша в Гамбурге поражает своей красотойФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Для туриста в обязательную программу в Гамбурге входит пешая прогулка по одному из самых старых подводных тоннелей Европы, который соединяет два берега Эльбы. Тоннель был открыт еще в 1911 году. Длина тоннеля - чуть больше 426 метров. Кстати, по тоннелю ездят и велосипедисты, и водители легковых авто.

Корреспондент "Комсомолки" прошлась по подводному тоннелю, построенному в начале 20-го векаФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Визитная же карточка Гамбурга - Городская ратуша. Это величественное здание поразит даже самых искушенных туристов, которые захотят обязательно сфотографироваться на ее фоне. В Ратуше мы бесплатно прогулялись по первому этажу и зашли во внутренний дворик, откуда открывался еще более интересный вид на здание. По самой Ратуше гиды проводят экскурсию, но только в определенное время.

Гамбург знаменит своими шпилями. Неоготическая церковь Святого Николая выделяется среди всех храмов города. Все, что от нее осталось после авиабомбежек во время Второй мировой войны, - это башня. Руины башни решили сохранить в память о событиях страшной войны. Кстати, отсюда можно полюбоваться видами на Гамбург - в башне есть лифт, который поднимает туристов на смотровую площадку.

В Гамбурге нельзя не посетить крупнейший в мире складской район Шпайхерштадт, в котором здания возведены на деревянных фундаментах. Район был основан в конце XIX века для беспошлинной торговли товарами. Сейчас этот район включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером здания подсвечиваются, что создает особую романтичную атмосферу. А если еще посидеть в местном ресторане за бокалом вина, то вечер, можно считать, удался.

Тем, кто хочет окунуться с головой в ночную жизнь, нужно идти на улицу Репербан. Ее еще называют улицей «красных фонарей»: здесь находятся бары, ночные клубы и секс-шопы.

Все, кто бывает в этом городе, должны обязательно попробовать гамбургер! Ведь слово «гамбургер» происходит от названия города Гамбург. Здесь продаются гамбургеры с рыбой - таких мы лично не нашли, но классические, к которым мы привыкли, есть во многих булочных. На вкус они такие же, как и в Беларуси. А вот местная выпечка здесь выше всех похвал.

БУДЬ В КУРСЕ!

Покупаем проездной на метро

Мы снимали жилье не в центре города, поэтому самым удобным транспортом для нас стало метро. К слову, поезда метро ходят не только под землей, но и по городу. Так что полюбоваться Гамбургом можно будет и из окна поезда. Если вы собираетесь много ездить, выгодно купить проездной на весь день. На группу до пяти человек проездной обойдется в 12 евро 60 центов.

ЦЕННИК "КП"

Перелет из Вильнюса в Дортмунд - 55 евро на человека.

Проезд на поезде в вагоне 2-го класса из Дортмунда в Гамбург - от 30 до 70 евро на человека. Если покупать билет за две недели до поездки, то он будет стоить примерно 30 евро. А если в день отправления, то все 70 евро. Кстати, в поезде можно выбрать место, но за это надо доплатить. Иначе вам придется садиться на свободные места - те, что еще не забронированы.

Аренда квартиры с двумя спальнями в Гамбурге на два дня - 230 евро.