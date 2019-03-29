2019-03-29T17:39:37+03:00
Экономика
КП Беларусь

За прошлый год белорусы потратили в интернете почти 650 млн долларов

И примерно треть этой суммы оставили в китайских интернет-магазинах
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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За прошлый год белорусы потратили в интернете почти 650 млн долларовЗа прошлый год белорусы потратили в интернете почти 650 млн долларовФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Все больше белорусов предпочитают обычному шопингу виртуальный, и статистика это подтверждает. По данным исследовательского проекта e-data.by, за минувший год (с марта 2018-го по март 2019-го) хоть раз что-нибудь купили в интернете 4,7 млн белорусов. Это почти половина жителей страны!

По сравнению с предыдущим годом количество виртуальных покупателей увеличилось на 4%. Оборот вырос еще существеннее: в 2018 году белорусы оставили в интернет-магазинах на 20% больше, чем в 2017-м, - 1 млрд 352 млн руб. Любопытно, что при этом средний чек похудел на 8 рублей, в прошлом году среднестатистический белорус за раз тратил в интернете 50 рублей. Специалисты объясняют это тем, что в виртуальных магазинах появилось больше дешевых товаров, в первую очередь из Китая. Из-за них средний чек и стал меньше.

Где белорусы предпочитаются закупаться? Здесь жители страны оказались крайне патриотичными: в местных магазинах что-нибудь покупают 90% тех, кто в принципе заказывает что-нибудь в интернете. Следом идет Китай, у которого доля тоже внушительная - 74%. Еще 5% заказывают что-то в американских магазинах, а по 3% - в российских и польских.

Но если посмотреть не на количество покупателей, а на потраченные суммы, то здесь на первое место выйдет уже Китай. Там белорусы оставили порядка 200 - 250 млн долларов.

- Две основные причины - это ассортимент товаров и выгодная цена. Как только мы начнем работать с инфраструктурой, ассортиментом и ценой, тогда сможем «откусывать» какие-то сегменты у AliExpress, - рассказал во время конференции E-Commerce Day Максим Маринич, руководитель торговой интернет-площадки deal.by. - Почему в Украине AliExpress имеет не такие сильные позиции? Там в свое время появилась «Новая почта» - частный логистический оператор, который дал доставку день в день или на следующий день по всей стране. Доставка стоила чуть меньше доллара на товары весом до 3 кг. И в итоге они даже не дали AliExpress нормально зайти на рынок, потому что покупатель выбирал, платить им меньше, но ждать доставку две недели, или получить на следующий день, но с небольшой переплатой. Как только мы будем раскачивать инфраструктуру с точки зрения доставки и платежей, будем улучшать свои сервисы, мы сможем противопоставить что-то китайским магазинам.

Специалисты отмечают еще две тенденции интернет-шопинга, которые стали отчетливо заметны в прошлом году. Во-первых, с телефонов белорусы теперь заказывают что-то чаще, чем с компьютеров: 40% покупателей против 35%. А во-вторых, все больше покупателей предпочитают не доставку курьером, а самовывоз.

КСТАТИ

Что белорусы покупают в интернете?

Техника и электроника - 52%*

Одежда, обувь и аксессуары - 51%

Товары для детей - 33%

Косметика и парфюмерия - 31%

Продукты и готовая еда - 28%

Билеты на мероприятия - 26%

*От общего количества интернет-покупателей.

По данным Deal.by.

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