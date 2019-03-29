Россия может запретить ввозить иностранные фрукты и овощи через Беларусь

27 марта прошла встреча руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта (того самого, которого два года назад Александр Лукашенко обвинил в «нанесении ущерба стране» за высказывание о недобросовестности белорусских поставщиков) и замдиректора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александра Павловича. Цель встречи - навести порядок в поставках иностранных продуктов в Россию через нашу страну.

Итог - с 28 марта Россельхознадзор запретил поставки турецких груш через территорию Беларуси и, похоже, собирается запретить провозить любую иностранную плодоовощную продукцию через нас в Россию. Ведь создать работающий механизм контроля санкционки странам пока не удалось.

А за неделю до этого под раздачу попали турецкие яблоки, которые теперь тоже нельзя ввозить через Беларусь. В чем провинились фрукты? В Россельхознадзоре считают, что под груши и яблоки из Турции мимикрируют продукты из санкционных стран, ведь раньше Турция привозила их в Россию напрямую. Подозрительно и то, что в марте их стали привозить в страну больше, в то время как урожай в Турции собирают только в августе.

Россия обвиняет Беларусь в ложном транзите: россияне подозревают, что страны, попавшие под их продовольственное эмбарго, ввозят свои продукты в Беларусь, где в документах им пишут другую страну происхождения. В подтверждение теории Россельхознадзор приводит историю о том, как после проверки в 2016 - 2017 годах ограничил поставки растительной продукции из 33 стран Азии и Африки через Беларусь и разрешили только прямой ввоз через пункты пропуска на российском участке внешней границы ЕЭС. После этого продукция, якобы произведенная в этих странах, сразу перестала приезжать в Россию.

Есть у России и другие вопросы к нашей стране. Например, белорусские производители направляют продукцию через российскую территорию в Казахстан, Армению и Киргизию, но эти страны далеко не всегда подтверждают ее получение. Поэтому, возможно, часть продукции оседает где-то в России. Недовольны в ведомстве и тем, что Беларусь не предпринимает никаких мер для того, чтобы не допустить ввоз через страну санкционной в России продукции, хотя, как транзитная зона, должна это делать.

Из других претензий - неудовлетворительное санитарное состояние и неверно заполненные ветеринарно-сопроводительные документы. Например, 21 марта Россия задержала четыре фуры свинины, ввезенной из Беларуси, и назвала мошеннической схему перевозки мяса.