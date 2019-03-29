Юрий Чиж в 56 лет чувствует себя на 36. Какова его роль в нынешнем «Динамо»?

В прошлом году минское «Динамо» дома сенсационно обыграло «Зенит» в матче Лиги Европы (4:0) и потом не менее сенсационно проиграло в Санкт-Петербурге (1:8). После ответной игры Юрия Чижа, владельца клуба и группы компаний «Трайпл», не видели на матчах динамовцев. В кулуарах стали обсуждать, что запущен процесс смены владельца «Динамо» и он должен завершиться к началу 2019 года.

Поговаривали, что в «Динамо» новыми собственниками станут российский бизнесмен Михаил Гуцериев и белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Но с тех пор никакой официальной информации не было.

Генеральный директор Сергей Перников после открытой тренировки 28 марта сказал, что клуб остается закрытым акционерным обществом, его собственники - несколько компаний. Если произойдет какая-то перемена, об этом тут же сообщат.

А как же слухи о том, что Минспорта ищет нового владельца?

- Не отвечу ни да ни нет, - сказал как отрезал Перников.

Сергей Перников сказал, что Юрий Чиж чувствует себя на 36 лет.Фото: Владимир КРИУЛИН

В четверг Юрию Чижу исполнилось 56 лет.

- Поздравили Юрия Александровича и лично, и на официальном сайте. Он чувствует себя лет на 36. Думаю, его интерес к «Динамо» - довольно личный вопрос. Думаю, сможете задать его лично Юрию Александровичу, - ответил гендиректор, но не уточнил, когда Чиж будет готов общаться на эту тему.

В поздравлении на сайте статус и должность Чижа никак не указали.

- Формально он уже пару лет не относится к клубу (когда Чиж несколько месяцев провел в СИЗО, председателем Наблюдательного совета «Динамо» стал его сын Сергей. - Ред.). Но сегодня это человек, который порядка 19 лет участвовал и участвует в жизни клуба, поэтому мы в любом случае публикуем поздравления на официальном сайте. Точно так, как поздравляем других знаковых для «Динамо» личностей.

Виталий Булыга сейчас в "Динамо" отвечает за многие вопросы. И часто в речи проскакивают фразы "Мне сегодня проще развивать Колю Иванова, чем держать Треботича на скамейке запасных".Фото: Владимир КРИУЛИН

Спортивный директор Виталий Булыга убеждал, что Чиж при деле:

- Как был Юрий Александрович, так он и остался. Сегодня он владелец, или, правильнее будет сказать, управленец минского «Динамо». Как и было на протяжении 19 лет. Он чуть отошел от футбола, но находится рядом с клубом. Если нужен совет - он подсказывает, что нужно делать.

Странно, что при таком раскладе главный тренер Роман Пилипчук не общался с Чижом.

- Мы общаемся с Виталием Николаевичем (Булыгой. - Ред.), - сказал Пилипчук. - Я понимаю, что мне нужно заниматься своей работой, а не общаться с руководителями. Мне достаточно, что сегодня имею команду и футболистов, с которыми могу работать.

Раньше все ключевые решения принимал Юрий Чиж. Кто принимал решение по уходу Сергея Гуренко с поста главного тренера?

- Поверьте, я его не убирал, - сказал Булыга. - С Гуренко мне работалось комфортно. За год не было ни одного конфликта. Убрали – это жизнь. Сегодня тренер есть, завтра – нет. Не вижу ничего плохо. Если бы я ушел с работы, я бы ни на кого не обижался: такая судьба, значит, плохо со своей работой справился. Надо будет написать, напишу хоть завтра, если мне скажут. Я ни за что не переживаю.

Для Романа Пилипчука есть только один стиль футбола - который приносит победы.Фото: Владимир КРИУЛИН

Роман Пилипчук работал в штабе московского «Спартака», когда «красно-белые» впервые за 16 лет стали чемпионами России. «Динамо» 15 лет не выигрывало золото. Видит ли тренер в этом символизм?

- Читал об этом, не особо не задумывался. Никто не знает. что будет. Футбол многогранен. Результаты могут быть разными. В Лиге чемпионов мы недавно видели, как команды, которые должны были пройти, к сожалению, вылетели. Или в ¼ финала Кубка Беларуси мы обыграли в первом игре «Слуцк», но в ответной проиграли 0:1.

- Довольные как укомплектован состав?

- Тренер никогда не будет доволен. Есть моменты, которые не нравятся. Самое главное – укомплектовались слишком поздно. Команда не строится за месяц, это сложный процесс. Но доволен теми игроками, которые к нам пришли. А про футбол… Давайте начнем играть, и потом поговорим. Часто слышу: атакующий футбол, оборонительный футбол. Не понимаю это. Понимаю футбол, который приносит победы. Ради этого мы играем. Если выигрываешь – значит, правильный футбол, если нет, то нет.

Перед сезоном 2019 года состав "Динамо" значительно обновился.Фото: Владимир КРИУЛИН

№70 - Салли Муниру.Фото: Владимир КРИУЛИН