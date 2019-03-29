2019-03-29T18:20:54+03:00
Телевизор
КП Беларусь

Команду КВН отстранили от эфира после участия в программе Галкина с сыном белорусского футболиста

Началось с того, что 7-летний минчанин поразил эрудицией на шоу «Лучше всех!».
Захар ПЛАТОНОВ
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Ребята пришили изобразить туристов в музее. За это их исключили из Высшей лиги КВН сезона 2019 года. Фото: стоп-кадр видеоРебята пришили изобразить туристов в музее. За это их исключили из Высшей лиги КВН сезона 2019 года. Фото: стоп-кадр видео
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В новом выпуске шоу, который вышел в эфир на прошлых выходных, вновь отличился мальчик из Минска. И снова он из спортивной семьи. 7-летний Матвей Ольшевский сын игрока мини-футбольного клуба «Столица» и капитана сборной Беларуси Александра Ольшевского.

Как мы уже писали, на передаче Матвей удивил Максима Галкина феноменальными познаниями в области истории изобретений. Он провел экскурсию, рассказывал, как, когда и кем была создана лампочка, бумага, зубная щетка, кроссовки и многое другое.

Знает все обо всем. На «Лучше всех!» 7-летний минчанин поразил Максима Галкина эрудицией

Экскурсию Матвей проводил как будто для туристов в музее. В их роли выступила команда Высшей лиги КВН «Актеры» (Санкт-Петербург), они с юмором изобразили разные типажи. Вроде бы все были довольны.

Но потом пришла неожиданная новость. «Актеров» исключили из сезона КВН 2019 года, хотя они уже вышли в 1/4 финала. Все потому, что они не согласовали свое участие в записи программы (права на упоминание словосочетания «команда КВН» принадлежат ООО «ТТО АМИК»). «Аристов» не спасло даже то, что обе программы выходят на Первом канале и они в записи участвовали бесплатно.

- Мы отчаянно пытались решить эту проблему до выхода передачи в эфир и после. Сейчас мы уладили все недопонимания и недоразумения между нами и руководством «АМИКа», но, к нашему сожалению, решение об отстранении нашей команды было уже принято. Сейчас мы готовимся к «Голосящему КиВиНу» в Светлогорске. С КВН мы не закончили и будем продолжать работать дальше. Мы очень сильно расстроены из-за того, что все так сложилось. Нам даже в голову не пришло, чем все это обернется, - говорится в заявлении «Актеров».

Заявление команды КВН "Актеры" на их странице ВКонтакте.

Заявление команды КВН "Актеры" на их странице ВКонтакте.

У компании Александра Маслякова свое видение:

- В 99% случаев, при своевременном уведомлении ООО «ТТО АМИК» о своих планах, вопросов у нас к коллективам не возникает. Команда КВН «Актеры» крайне некорректно оповестила нас о своем желании, отправив письмо в пятницу вечером, притом что эфир должен был состояться уже в субботу (то есть уже после того, как съемка была проведена). Редакторов программы «Лучше всех!» команда заверила, что участие коллектива в съемках проекта уже согласовано с ООО «ТТО АМИК». Суть нашей претензии лежит не в юридической, а этической плоскости.

Комментарий на сайте kvn.ru

Комментарий на сайте kvn.ru

Знает все обо всем. На Лучше всех! 7-летний минчанин поразил Максима Галкина эрудицией. Источник: Столица мини-футбольный клуб / Первый канал

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