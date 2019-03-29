Белорусские Песняры записали песню в память об Александре Прокопенко. Его не стало 30 лет назад
30 лет назад не стало Александра Прокопенко, культового футболиста минского «Динамо». В январе 2017 года в память о нем вышел документальный фильм, а также издана книга.
«Начали в чайники разливать шампанское – все стали выздоравливать». Накануне дня рождения Александра Прокопенко состоялся показ фильма «Народный футболист»
Сегодня состоялась премьера песни «Бело-синяя звезда», которую исполнил Валерий Дайнеко.
В эфире ОНТ сын Александра Прокопенко Дмитрий рассказал о планах:
– Сам проект мы начали с 2015 года. Первое – это открытие стадиона в его родном Бобруйске. Он носит его имя. В 2016 году вышел фильм. В 2017 выпустили книгу. В этом году мы работаем над проектом памятника на стадионе «Динамо» и в его родном городе. Мы поставим.
Сын Александра Прокопенко: «Папа раскрылся как футболист именно при Малофееве»
Белорусские песняры - "Бело-синяя звезда". Песня-посвящение Александру Прокопенко. Источник: Динамо Минск