2019-03-29T18:20:01+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусские Песняры записали песню в память об Александре Прокопенко. Его не стало 30 лет назад

Сын прославленного футболиста сообщил, что в этом году памятники его отцу установят на стадионах в Минске и Бобруйске
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Александра Прокопенко назвали народный футболист.Александра Прокопенко назвали народный футболист.
Изменить размер текста:

30 лет назад не стало Александра Прокопенко, культового футболиста минского «Динамо». В январе 2017 года в память о нем вышел документальный фильм, а также издана книга.

«Начали в чайники разливать шампанское – все стали выздоравливать». Накануне дня рождения Александра Прокопенко состоялся показ фильма «Народный футболист»

Сегодня состоялась премьера песни «Бело-синяя звезда», которую исполнил Валерий Дайнеко.

В эфире ОНТ сын Александра Прокопенко Дмитрий рассказал о планах:

– Сам проект мы начали с 2015 года. Первое – это открытие стадиона в его родном Бобруйске. Он носит его имя. В 2016 году вышел фильм. В 2017 выпустили книгу. В этом году мы работаем над проектом памятника на стадионе «Динамо» и в его родном городе. Мы поставим.

Сын Александра Прокопенко: «Папа раскрылся как футболист именно при Малофееве»

Белорусские песняры - "Бело-синяя звезда". Песня-посвящение Александру Прокопенко. Источник: Динамо Минск

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Екатерина Карстен: «В детстве нравилось колоть дрова, работа в деревне заложила базу физических сил»
Великая спортсменка рассказала, как на 47-м году готовится к восьмой Олимпиаде, как боролась за медали с температурой и сломанным ребром, поведала о подарке мужа - кольце с олимпийскими кольцами [фото]
Новости 24
11 лет колонии и взыскание 90 тысяч рублей: в Минске осудили бывшего директора Дворца спорта
«Исследование останков брата Калиновского, надписи на белорусском языке после перезахоронения»: МИД рассказал о сотрудничестве с Литвой
Поставка Boeing-737 MAX для «Белавиа» приостановлена
В МИДе ответили на открытое письмо Андрея Горвата
В Бобруйске в гараже произошел взрыв – один человек погиб
Витебская епархия предупреждает о Кроте
Пенсионер с диагнозом «диабет» ездил за лекарствами за 90 километров, пока не вмешался Госконтроль
Внешний госдолг Беларуси снизился с начала года
Директор витебской турфирмы продала пятнадцати клиентам фиктивные договоры и билеты
В выходные рейды ГАИ пройдут в Минске
30 марта в Беларусь придет настоящая весна: до +16 и без осадков
На «Белкоммунмаше» собрали праворульный электробус
Солдата, который сбежал из Печей 10 дней назад, нашли
Себастьян Курц рассчитывает на дальнейшие добрые отношения между Беларусью и Австрией
В «Замке» автомобиль пробил ограждение паркинга и повис в воздухе
В Минске жену криминального авторитета задержали за мошенничество на продаже квартир
В Столбцовском районе офицер спас на пожаре мужчину и ребенка
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть
В Минске на площади Победы хотят сделать покрытие с подогревом
Погода в Беларуси на 29 марта: тепло до +13 и без осадков
В Брагинском районе получил травмы 41-летний бесправник на мопеде
Президент Беларуси и канцлер Австрии открыли памятник в «Тростенце»
«Продавали наркотики, чтобы заработать на свадьбу»: в Минской области поймали пару закладчиков
Лукашенко новому гендиректору «Гомсельмаша»: «Кто хочет - пускай работает, кто не хочет - за забор!»
МЧС: Сын отдохнул на даче и уехал, а дом загорелся
До конца 2020 года белорусские военные получат новую форму
СК о гибели 6 человек в ДТП в Калинковичском районе: виноват водитель
Министр транспорта: «Что делать водителям, которые ждут 1 апреля? Проходить техосмотр!»
Лоукостеры хотят пустить в областные аэропорты Беларуси