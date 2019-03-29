Европа хочет отказаться от перехода на летнее и зимнее время. Что показывает восьмилетний опыт Беларуси?

В воскресенье, 31 марта страны - члены Евросоюза переведут стрелки на час вперед. Таким образом, Европа начнет жить по летнему времени. Но вскоре от такой практики могут отказаться.

Так, еще летом 2018-го Еврокомиссия запустила онлайн-голосование среди граждан ЕС, которое показало, что более 80% респондентов против перевода часов. За отмену перехода на летнее и зимнее время выступили и депутаты Европарламента. Как пишет BBC, с 2021 года государства - члены ЕС будут сами решать, переводить стрелки часов или нет.

Беларусь же со своей позицией определилась еще в 2011 году. Тогда мы в последний раз весной перевели стрелки часов и, можно сказать, остались жить в летнем времени. Позже перевод часов отменила у себя и Россия.

Что же это дало нашей стране и почему Евросоюз тоже принимает такое решение?

«Может, лучше было бы на зимнем времени остановиться»

Главной мотивацией сохранить переход на летнее и зимнее время - это экономия электроэнергии. Но подсчеты энергетиков показали, что выгода от этого минимальная.

- Для Беларуси переход на летнее время приводил к незначительному снижению электропотребления в размере порядка 20 млн кВт*ч, что составляет 0,05% от годового электропотребления, - объяснили нам в пресс-службе Министерства энергетики. - При переходе на летнее и обратно на зимнее время эффект уменьшался и составлял порядка 8 млн кВт*ч, или 0,02% от годового электропотребления ОЭС Беларуси.

Еще один важный аспект в этом вопросе - медицинский. Медики говорят, что влияние на здоровье перехода на зимнее или летнее время у всех индивидуально. Но пожилые люди переносят его хуже.

- В этом вопросе есть две позиции: экономическая и этическая, то есть связанная со здоровьем населения. С точки зрения экономики, лучше отказаться от перехода на летнее и зимнее время, чтобы транспорт синхронно работал, не было сбоев, - объясняет доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, завкафедрой патологической физиологии БГМУ Франтишек Висмонт. - Что касается здоровья населения, однозначно сказать нельзя. Например, молодые люди безболезненно переживают переход на летнее время, а вот у пожилых людей могут из-за этого нарушаться биоритмы. Значительная часть пенсионеров продолжают работать, а люди пожилого возраста зачастую имеют сердечно-сосудистые заболевания. Переход на зимнее время, увеличение рабочего дня негативно сказывается на работоспособности, способствует обострению имеющейся патологии и росту заболеваемости.

Беларусь сейчас живет по летнему времени, это тоже оказывает влияние на здоровье.

- Зимой встаем, когда на улице темно, и с работы идем в темноте. А ведь продолжительность светового дня имеет большое значение для стимуляции процессов жизнедеятельности. Из-за отсутствия свет падает активность, когнитивные функции. Это надо учитывать, - говорит Франтишек Висмонт. - Может, лучше было бы на зимнем времени остановиться. Что касается европейцев, они, скорее всего, принимают такое решения из экономических соображений, в том числе и транспортных. Ведь в Европе, например, больше солнечных дней, условия жизни другие, воздействие на здоровье в связи с отсутствием перехода не так очевидно.

«У людей возникали трудности с ранними подъемами, к нам сыпались жалобы»

В Госкомитете по стандартизации говорят, что раньше к ним поступало много жалоб из-за перевода стрелок.

- В 2011 году правительство приняло правильное решение, отменив перевод часов. Раньше его сохранение мотивировали экономией энергоресурсов. Но исследования показали, что экономии практически нет. И структура потребления электроэнергии поменялась, сейчас есть энергосберегающие технологии, - объясняет начальник отдела радиоэлектронных измерений Белорусского государственного института метрологии Госкомитета по стандартизации Александр Галыго. - В то же время переводы часов влияли на работу транспорта: сбои в расписаниях, водителям нужно было быстрее ехать, чтобы успевать. Это неудобно для транспортной системы. У многих людей возникали трудности с ранними подъемами при переводе стрелок на час вперед. К нам сыпалось много обращений и жалоб. Сейчас приходят единичные обращения.

- На ваш взгляд, ЕС по этим причинам решил отказаться от перевода часов?

- Думаю, да, из-за экономических, транспортных показателей. А также удобства граждан. В дальнейшем странам предстоит выбрать, в каком времени им жить. У нас решение принималось по рассмотрению разных ведомств. Расчет был на то, что летом будет больше светового дня. Единственное неудобство - зимой. Встаем - темно, приходим домой - темно. Но есть места на полюсах, где люди и по полгода в темноте живут.

Как будет отличаться время в Беларуси от времени стран-соседок.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Как изменится расписание поездов из-за перехода стран-соседок на летнее время?

Из-за перехода стран ЕС и Украины изменится расписание движения некоторых популярных направлений.

Так, поезд № 805 Минск-Вильнюс будет, как и раньше, отправляться в 7:35, а вот прибудет в Вильнюс на час позже, в 10.05.

Отправляться из столицы Литвы в Минск он будет в 19:30 вместо 18:30. Время прибытия остается неизменным - 22:00.

Поезд №85/86 Киев-Минск после перехода на летнее время будет отправляться из Киева не в 21:09, а в 22.12. А вот в Минск он приедет, как обычно, в 8.38. Из белорусской столицы он отправится, как и раньше, в 22:40. А в Киев приедет в 8:59.

Изменения коснутся и пересадочного направления Минск-Брест-Варшава.

Так, поезд № 727 Минск-Брест будет отправляться из Минска на час раньше, в 9:50 и прибывать в Брест в 13.38 (вместо 14.31).

Так что поезд №127 Брест-Варшава отправляется из Бреста в 14:23 вместо 15:23. Время прибытия в Варшаву прежним - 17.25.

Из Варшавы в Брест поезд будет уходить, как раньше, в 8:35. А вот в Брест он приедет на час раньше, в 13.49 .

Поезд № 728 Брест-Минск будет отправляться из Бреста в 14:23 (сейчас отправляется в 15:15) и прибывать в столицу Беларуси в 18:05.