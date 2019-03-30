БИ-2 показали в "Минск-Арене" бал вампиров

Организаторы концерта БИ-2 говорили, что билеты были распроданы в этот раз в рекордно быстрые сроки. За полтора месяца до концерта в кассах оставались считанные билеты, да и те на самые неудобные места. И хотя БИ-2 приезжают в Минск стабильно раз в год, а то и чаще (да и с оркестром были не впервые), белорусы охотно сметают на них билеты.

Зрители пришли на концерт в тематических майках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А некоторые даже украсили себя значками, чем напомнили 80-е прошлого века, когда это было очень модно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артисты, как и в 2014 году, выступали с Белорусским государственным академическим симфоническим оркестром под руководством заслуженного артиста России, полковника Феликса Борисовича Арановского.

Дирижер Феликс Арановский запросто вписался в команду рок-музыкантов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Партер в этот раз был плотно укомплектован рядами стульев. И практически до самого верха, до галерок заполнен зрителями. Сцену прикрывал сиреневый полупрозрачный занавес, сквозь который можно было разглядеть, как постепенно музыканты оркестра занимают свои места. И вот, занавес медленно пополз вверх, концерт пафосно и торжественно открылся песней «Сбитый летчик» в исполнении Левы.

Сцена была оформлена преимущественно в темных тонах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шура вышел лишь ко второй песне «Черное солнце». И только тогда стал более-менее понятен замысел сценографа. Мы все оказались на балу у вампиров, немного опасных, но очаровательных. Сцена была украшена свечами, задник сцены украшал тяжелый театральный занавес, который подсвечивался, то и дело окрашиваясь то в кроваво-красный, то мистически-лиловый, то лунно-серый цвет. Лева и Шура были одеты вычурно и с готическим шиком – на них были черные фраки и того же цвета рубашки с кружевами. Причем у Левы фрак оказался из ткани, при попадании света на которую под определенным углом, проявлялись черепа. А у Шуры на шее блистала огромная брошь в виде паука.

БИ-2 с оркестром звучат торжественно и готично.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Темноты боятся скелеты в шкафу», - прямо в тему нашим догадкам про вампиров запел Лева. Было видно, что ему очень нравится звучание оркестра, да и партитуру он знает до ноты – так что, окажись в его руках не микрофон, а дирижерская палочка, он смог бы заменить дирижера.

За кулисами оказалась выпускница "Голоса-2" Тина Кузнецова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неожиданно на сцену пригласили Тину Кузнецову, участницу проекта «Голос-2». Впрочем, самые верные фанаты БИ-2 наверняка уже знали, что певица гастролирует с любимой группой. Тина вышла в сером, идеально подходящим атмосфере платье, чем еще больше укрепила в догадке, что костюмы для концерта разрабатывал один дизайнер. Она исполнила совместно с музыкантами довольно много песен, в том числе знаковую для группы композицию «Мой рок-н-ролл». Представляя ее, Шура сказал, что эта песня была написана в Бобруйске.

Экран позади артистов то и дело превращался то в небесное светило, то в зеркальце.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отдельно стоит сказать о круглом экране посреди сцены, который то превращался от в Луну, то в «глазок», через которое зрители могли наблюдать за игрой музыкантов оркестра, то в артистическое зеркало, перед которым разгримировывалась замечательная актриса Анна Чиповская (правда, поначалу ее узнать было просто невозможно – на ней были парик и пластический грим).

Партер на концерте оказался сидячим, причем стулья были поставлены довольно плотно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шура и Лева то и дело предлагали продолжить песни, и зал запросто исполнял текст практически с любого места. Под песню «Молитва» вся "Арена" зажгла свои фонарики в мобильных телефонах, и случился запланированный катарсис. Потом его удалось повторить еще раз на песне «Ее глаза».

Костюмы на артистах были тщательно продуманы, из-за этого концерт иногда напоминал театральный спектакль.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Музыканты исполнили на три голоса с Тиной Кузнецовой довольно сложное и не очень известное произведение «Птица на подоконнике» Ильи Кормильцева.

- Мы разучили "Птицу" к вечеру памяти этого замечательного автора почти всех главных композиций «Наутилуса Помпилиуса». Так эта песня появилась в нашем репертуаре, - объяснил Шура.

Букетов было много, их то и дело забирал со сцены специальный мальчик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, что к своим мини-сценкам, сопровождающим песни, Лева иногда привлекал дирижера Феликса Арановского. Так, песню «Варвара» он начал на дирижерском мостике, будто бы рассказывая другу о том, как жестоко с ним обошлась любимая. В какой-то момент он даже повторил эпизод из «Бриллиантовой руки», где герой Андрея Миронова пытается сигануть за борт. Феликс Борисович же будто удержал его от опрометчивого поступка - буквально, схватив за полы фрака. «Варвара» в симфоническом исполнении получилась на удивление игривой. Что, конечно же, вызвало улыбку зрителей, а одной из самых старых и известных песен группы придало свежее дыхание.

Даже букеты для любимой группы поклонники оформляли в темную бумагу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Минск-Арена" была заполнена по самые галерки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На бис музыкантов вызывали очень долго, они стойко держали паузу (минут пять) – пока зрители не начали топать ногами и прыгать на трибунах. Последние песни обычно сдержанные белорусские зрители встретили уже на ногах – вся "Арена" пела, светила фонариками и аплодировала.