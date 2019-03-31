Национальный экзит-пол на президентских выборах в Украине: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур

31 марта в Украине начались выборы президента. Наши южные соседи решают, кто будет руководить страной в шестой раз. Эти выборы во многом отличаются от предыдущих. Во-первых, такого большого количества кандидатов никогда не было, в этот раз их 39. Из-за чего длина бюллетеня почти метр.

Во-вторых, после внеочередных выборов в мае 2014 года, когда победил Петр Порошенко, сложнее предсказать результат. Понятно только то, что выборы пройдут в два тура. В это раз в гонке три фаворита, но какая именно пара выйдет во второй тур, не было ясно до последнего.

Напомним, для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов. Все предвыборные опросы показывали, что ни один кандидат не может набрать столько голосов в первом туре. Если на прошлых выборах между собой конкурировали Петр Порошенко и бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, то сейчас к этой паре добавился актёр и известный шоумен Владимир Зеленский. Его же назвали основным фаворитом выборов ещё несколько месяцев назад.

Петр Порошенко с женой. Фото: пресс-служба

31 марта действующий президент Порошенко пришел на участок в Дом офицеров в Киеве со всей своей большой семьёй - с женой, дочками, сыном, невесткой и внуками.

- Я голосовал за Украину, как и вся моя семья и большинство людей в семье. Сегодня каждый день в стране происходит что-то позитивное. Мы сделаем все возможное, чтобы превратить Украину в процветающую страну. Я уверен, что Украина победит, — сказал Порошенко на участке.

Зеленский называют лидером гонки. Фото: InfoResist

Актёр Владимир Зеленский пришел на избирательный участок с супругой Еленой. Рассказал, что отдал свой голос за «очень достойного человека».

- Начинается жизнь без коррупции, взяток. Жизнь в новой стране, стране изменений. Мы на это надеемся, - сказал Зеленский.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко пришла на участок с мужем Александром.

Тимошенко проголосовала вместе с мужем. Фото: REUTERS

- Я верю, что сегодня начинается новое историческое движение страны к миру и процветанию. Я знаю, что у нас сегодня есть шанс все изменить. Последние пять лет Украина, к сожалению, в бедности и коррупции, но точку в этом сегодня поставит каждый украинец. Все будет хорошо: Украина будет мирным, успешным, европейским государством. Я верю, что весна победит, — сказала она.

Результаты первых экзитполов объявят в 20.00, после закрытия избирательных участков.

КСТАТИ

Штаб Петра Порошенко, как и в 2014 году размещен в культурно-художественном и музейном комплексе «Мыстецьком арсенале Петр Алексеевич прибудет в штаб в 8 вечера. Тут будут прямые включения из региональных штабов и брифинги в течение дня. А также фуршет с пирогами, кексами и закусками. Результаты параллельного подсчета голосов в штабе обещают обнародовать 1 апреля в 8 утра.

Предвыборный штаб Зеленского разместили в помещении конгрессно-выставочного центра «Парковый». Место эффектное, но спорное. Это та самая «вертолетная площадка Януковича». Команда ЗЕ шутливо заметила, что, арендовав помещение, перекроет возможность чиновникам и «старым политикам» в случае чего быстро покинуть страну по воздуху. В штабе обещают развлекать с размахом: поставили теннисные столы, игровые приставки, открыли бар. С утра и до самого вечера между брифингами можно будет играть в аэро-хоккей, настольный футбол, PlayStation. Даже пинг-понг с самим Зеленским планируется. Кандидат должен появится в штабе в половине девятого вечера. А после полуночи будет турнир по караоке.

Штаб Юлии Тимошенко обосновался в галерее Art Hall D12 в историческом центре Киева, на территории охраняемой ЮНЕСКО. Тут Тимошенко даст пресс-конференцию, но время пока не уточняется.

Экзитпол на выборах президента: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

Разрыв между ними составляет 12,6 процентов.

Были объявлены результаты национального экзитпола на выборах президента-2019. По состоянию на 18:00 голоса опрошенных украинцев распорядились следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,4%

Петр Порошенко - 17,8%.

Юлия Тимошенко - 14,2% (читайте далее).

В штабе Зеленского веселились, у Порошенко результаты экзитполов встретили тишиной

«КП» побывала в штабах кандидатов в самый ответственный момент. В штабе Владимира Зеленского довольно весело приветствовали результаты опросов. Гости принялись поздравлять артиста. У Порошенко результаты экзитполов встретили тишиной (читать далее).