Огромные бургеры и меню для любителей ЗОЖ: новый фаст-фуд ресторан Carl’s Jr. открылся в Минске

Carl`s Jr. - одна из крупнейших и старейших бургерных сетей: первый ресторан был открыт в 1941 году в Южной Калифорнии. Сегодня в США, Эквадоре, Мексике, Сингапуре и Таиланде работает более 3500 точек сети. В Минске их три: в ТЦ Galileo, Dana Mall и на Интернациональной, 19.

Акция в честь открытия

В честь открытия нового ресторана тройку звездных бургеров можно попробовать по суперценам: «Вестерн чизбургер» с беконом за 4,5 рубля вместо 7,2, «Барбекю Чикен Сэндвич» за 3,5 рубля вместо 5,9, а «Чикен Тендерс Сэндвич» с соусом «Ранч» всего за 3 рубля вместо 4,5. Кроме того, при покупке определенных позиций вы получите порцию стандартного картофеля в подарок. Акция действует с 30 марта по 5 апреля!

Огромные фирменные бургеры

Порции в Carl`s Jr. внушительные, а меню разнообразное. Здесь можно попробовать фирменные бургеры, бургеры с острым перцем халапеньо, грибами, свежими овощами, тако-салат по-мексикански, необычную картошку фри и картофельные решетки «Крискат фри», охрустительный снэк-бокс. Бургеры готовят из говядины и куриного филе на открытом огне: тонкий дымный аромат делает их особенно пикантными. Полуфабрикатам в Carl`s Jr. нет места - готовить начинают только после того, как вы сделали заказ. В меню есть молочные коктейли, которые делают из настоящего мороженого и взбитых сливок - никаких искусственных ароматизаторов.

Лоу Карб - для любителей ЗОЖ

Carl`s Jr. - фастфуд-ресторан, который предлагает настоящие бургеры для приверженцев здорового низкоуглеводного питания: вместо булочек используют листья свежего салата - вкусно и полезно. Кроме бургеров можно попробовать овощной салат и сет из кусочков куриного филе «Чикен Тендерс», панированных вручную.

Продвинутый сервис

В ресторане организован продвинутый сервис: вы делаете заказ на кассе, получаете номерок, садитесь за любой свободный столик, и официант приносит вам заказ - не придется стоять в очередях и терпеть давку. В зале установлено и два инфокиоска для самообслуживания и оплаты, но даже в этом случае поднос будет доставлен прямо к вашему столику. Гостю обязательно предложат дополнительные салфетки и напомнят о возможности бесплатно долить напиток.

Напиток - бесплатно

В ресторане действует система re-fill: вы платите только за стаканчик - пополнять его можно совершенно бесплатно.

Столики с подзарядками для смартфонов

В интерьере нового ресторана появились столики с зарядными устройствами для смартфонов и планшетов. К каждому из 16 зарядных блоков можно одновременно подключить пару девайсов - в нем предусмотрено два USB-порта.

Провокационная реклама

В свое время сеть Carl`s Jr. прославилась провокационной рекламой с участием Ким Кардашьян, Хайди Клум и Пэрис Хилтон. После того как полезно и красиво поужинаете в новом ресторане, посмотрите видеоролики на YouTube - получите эстетическое удовольствие!

О бренде Carl`s Jr.

Международная сеть ресторанов Carl`s Jr. была основана Карлом Карчером в Южной Калифорнии более 70 лет назад. Сегодня легендарная бургерная насчитывает более 3500 точек в США, Эквадоре, Мексике, Сингапуре и Таиланде. В Беларуси уже работает две точки - на фуд-кортах в ТЦ Galileo и Dana Mall. Брендом Carl`s Jr. владеет и управляет компания, входящая в состав ресторанной группы «Юнион Хоспиталити», которая имеет отношение к минскому бизнесмену Ивану Малько. Группа включает такие заведения, как Café de Paris, Milano, сеть кофеен Union Coffee и ресторан японской кухни «Балкон». Компания управляет франшизами «Крошка-Картошка» и сетью французских пекарен Paul. В недавнее время в группу вошел ресторан ресторан Рэнесанс. В ближайшее время на улице Карла Маркса откроется городское кафе Michel, а на улице Воронянского - демократичное Cafe 35. Также Иван Малько является основателем и одним из акционеров Grand Cafe, News Cafe и знаменитого клуба «Блондинки и Брюнетки», который временно закрыт.

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