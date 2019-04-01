В 2019 году носите сумки с диким характером

Весна - время обновлений. Хотите выглядеть модно и стильно? Дополните свой образ новой сумочкой. А мы подскажем, на что нужно обратить внимание в этом сезоне.

Леопардовый принт

В топе модных трендов - сумки с “хищными” расцветками. Их часто выбирают женщины с характером, которые любят быть в центре внимания и не скрывают своего дерзкого нрава. Модный совет: не переборщите. Не одевайтесь в леопардовый принт с головы до пят. Используйте сумочку в качестве модного акцента, тогда это будет выглядеть изящно и со вкусом.

Сумка с расцветкой под зебру

Устали от популярности леопардовых принтов? Если вам хочется чего-то особенного, обратите внимание на зебру. В сезоне весна-лето/2019 особый успех прогнозируют именно этому звериному принту. Загляните в магазины GALANTEYA - и выберите фасон, который вам больше подходит - например, сумку с модными ручками-кольцами или кросс-боди.

Принт под жирафа

Еще один сверхмодный «дикий» принт, который поможет создать стильный образ. Даже самая простая одежда будет смотреться иначе, когда вы возьмете в руки эту сумочку. Но поторопитесь: в магазинах GALANTEYA количество сумок со «звериными» расцветками из коллекции SAVANNA ограничено.

Пудровый цвет

galanteya_by Элегантная сумочка GALANTEYA жесткой формы в пудровых тонах

Впрочем, нежность и романтичность тоже никто не отменял! Сегодня вам хочется быть похожей на дикую кошку, а завтра - стать настоящей изысканной леди. Специально для таких случаев подойдет элегантная сумочка жесткой формы в пудровых тонах.

Оттенки красного

galanteya_by Элегантная сумочка GALANTEYA в сочном ягодном цвете

В новой коллекции GALANTEYA сделан акцент на функциональность и лаконичность. Только посмотрите на эту модель в сочном ягодном цвете - она отлично подойдет и к летним платьям, и к строгому офисному брючному костюму.

Сумка цвета солнца

galanteya_by Сумочка GALANTEYA насыщенного желтого цвета

Весна и лето - пора ярких красок. Выбирайте сумочку от GALANTEYA насыщенного желтого цвета. Он такой позитивный и жизнеутверждающий, что без труда будет поднимать вам настроение каждый день и станет изюминкой весеннего гардероба. Будь яркой с сумочкой от белорусского бренда!

Карамельный цвет

galanteya_by Сумочка с легкими нотками ретро отлично впишется в весенний гардероб

Сумочка с легкими нотками ретро отлично впишется в весенний гардероб. Карамельный цвет смотрится необычно, а если у вас рыжие волосы, он еще больше подчеркнет их красоту. Ваш образ будет ярким и запоминающимся.

Время сиять: серебристая сумка

galanteya_by Серебристая сумка GALANTEYA

Пока в тренде серебристые тона, самое время этим воспользоваться! Вещи из таких материалов выглядят очень современными и немного космическими. Сияй этой весной вместе с сумочкой из новой коллекции GALANTEYA!

Белый цвет

Уже совсем скоро мы достанем из шкафов яркие летние майки, летящие платья и разноцветные босоножки. Белая сумка - универсальный способ дополнить практически любой комплект. Этот цвет по праву считается одним из самых летних и дружит как с яркими, так и с нежными пастельными тонами.

Миниатюрные сумочки

Чем меньше - тем лучше! Сумочки-малышки кросс-боди сейчас на пике моды. Они легкие, яркие и смотрятся очень эффектно благодаря деталям - заклепкам и замочкам. Приходи в магазины GALANTEYA - и выбери свою модель!

galanteya_by Приходи в магазины GALANTEYA - и выбери свою модель!

Сиреневый цвет

У этой сумочки очень интересный характер: с одной стороны, сиреневый цвет делает ее дополнением к нежным романтическим нарядам, с другой - металлические заклепки придают жесткость. Идеальное сочетание! Особенно хорошо такая сумка подойдет блондинкам.

Круглая форма

Отличный вариант для тех, кто ценит оригинальность. Жесткие сумки круглой формы смотрятся очень необычно и сразу выделяют своих хозяек из толпы. Синий цвет - один из самых универсальных. А какую сумочку в этом сезоне выберете вы?

Инстраграм

Фейсбук

ВКонтакте

Одноклассники

Реклама.