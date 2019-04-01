Мариам Абделькадер из Минска прошла в финал «Голос. Дети - 6»

В последнем выпуске «Голос. Дети» команда Пелагеи сражалась за путевку в финал. Из 15 участников наставница выбрала только двоих: протеже Любови Казарновской Валерию Кузакову и нашу Мариам!

Зрители наверняка помнят Мариам по третьему сезону «Талента краiны» - голосистая девочка также прошла в финал белорусского проекта ОНТ. В этом году свои силы юная артистка решила попробовать в российском шоу «Голос. Дети». И произвела фурор: все четыре наставника повернусь к Мариам и долго уговаривали белоруску стать частью своей команды.

Мариам хотела быть в команде Пелагеи и научиться у наставницы тирольскому пению. Фото: личный архив

Родители финалистки детского «Голоса» - мама из Беларуси, папа из Эритреи (Восточная Африка) - удивляются таланту своей дочери: никто в их семье никогда не занимался вокалом.

- Мы водили ее на художественную гимнастику, в изо-студию, а преподаватель по вокалу Ольга Махитко увидела в Мариам певицу. Дочка учится музыке с 7 лет в родной школе №53 в Минске. Сейчас они занимаются с особым усердием - к финалу нужно подготовиться на 100%. Каждый день занятия по вокалу, хореографии. Наставница Пелагея постоянно с нами на связи: мы посылаем видеозаписи, а она говорит, что нужно доработать. Совсем скоро начнутся репетиции уже в Москве. Приятно, что Пелагея вместе со своей мамой так внимательно относятся к участникам. Кстати, именно Светлана Геннадьевна придумала номер со свистульками и пошила девочкам костюмы, - рассказывает мама.

- Мариам была уверена, что пройдет слепые прослушивания. А какое у нее настроение перед финалом?

- Дочке очень нравится процесс подготовки. Можно сказать, она этим живет! Что будет, то будет… Знаю, что Мариам правильно относится к таким шоу: она понимает, что это всего лишь конкурс, и жизнь после его завершения не заканчивается. Если бы мы видели, что она плачет или сильно переживает, мы бы ее никуда не отправляли. А так Мариам шутит: «После «Голоса» буду пробоваться на детское «Евровидение»!