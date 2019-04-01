Поездка в пригород - это не командировка?

Изредка по работе приходится на день выезжать в пригород. Начальник говорит, что это не командировка, ведь на автобусе ехать 20 минут! Я считаю, что это однодневная командировка, и мне должны выплачивать суточные. Кто прав? Лариса.

Это командировка. Статья 91 Трудового кодекса определяет служебную командировку как поездку работника по распоряжению нанимателя на определенный срок в другую местность для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы. Не имеет значения, что местность, куда вы едете, находится на незначительном расстоянии от вашей работы и что в этот же день вы возвращаетесь.

За день командировки за вами сохраняется зарплата не ниже средней, плюс вам должны возместить стоимость проезда и другие расходы, сделанные с разрешения нанимателя. Также вам должны выплатить суточные. С 23 марта сумма увеличилась до 9 рублей. А перед поездкой должны выдать аванс. Об этом говорится в статье 95 ТК.

Дадут ли уведомление об окончании контракта во время отпуска?

Сейчас я в отпуске. Он заканчивается 19 апреля, а контракт - 7 мая. Имеет ли право наниматель дать мне уведомление об окончании контракта во время отпуска? Или я должна была получить его перед отпуском? Дарья.

Конечно, было бы проще разобраться с контрактом до начала отпуска. Но это можно сделать, даже когда вы отсутствуете на работе.

Поскольку наниматель должен предоставить вам уведомление не позднее чем за один месяц до истечения срока действия контракта, он может отправить вам уведомление, например, обычной почтой, по электронной почте или даже через Viber или Skype. Во всех этих случаях получение вами уведомления может быть подтверждено.

Но и у вас есть обязанность уведомить нанимателя о своих намерениях. Поэтому вам стоит написать, например, заявление с просьбой продлить контракт и указать адрес, по которому можно ответить. Передать нанимателю это заявление можно лично, по почте (заказное письмо с уведомлением о вручении) и т. д.

Даже если наниматель сообщит о своих намерениях после окончания вашего отпуска, продление контракта и даже увольнение в связи с окончанием контракта будет законным. Хотя в этом случае можно обратиться в суд. На работе вас не восстановят, но моральный вред за нарушение установленного порядка увольнения с работы могут возместить (ст. 246 ТК).