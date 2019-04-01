Белорусский «Хрусталь» получил премию «Ника»

Белорусский фильм «Хрусталь» продолжает триумфальное шествие по фестивалям. В субботу стало известно, что режиссер Дарья Жук получила «Нику» - приз главной российской кинопремии. Ее «Хрусталь» назван «Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии».

- Наша команда надеялась на победу, но конкуренция была очень достойная, поэтому нельзя было сказать с точностью, что мы выиграем. В нашей категории были прекрасные фильмы, у одного премьера была даже в Канне. Поэтому мы гордимся тем, что отмечены российскими киноакадемиками, - сказала нам Дарья Жук.

Надо заметить, что это первая в истории белорусского кино "Ника", полученная в такой номинации. До сих пор белорусы завоевывали золотые статуэтки за лучшие сценарии, музыку и режиссуру.

Кроме того, среди победителей оказались работы режиссеров: Алексея Федорченко «Война Анны» («Лучший игровой фильм»), Андрея Осипова «Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени» («Лучший неигровой фильм») и Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» («Лучший анимационный фильм»).

Кирилл Серебряников стал лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа» за картину «Лето».

О ЧЕМ КИНО?

Фильм «Хрусталь» возвращает нас в 90-е годы. Главная героиня Веля мечтает уехать в США. По иронии судьбы, ей придется прожить в маленьком белорусском райцентре в чужой квартире в ожидании звонка из посольства. Фильм снят целиком в Беларуси - в Минске и на территории хрустального завода в Борисове. К воссозданию времени авторы фильма подошли с особой тщательностью: например, практически вся одежда героев и предметы реквизита были найдены в минских секонд-хендах и на блошиных рынках.