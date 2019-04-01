2019-04-01T13:23:55+03:00
Минск
КП Беларусь

Более 200 фото Минска: Читатели «Комсомолки» искали лучший кадр со столицей

На сайте kp.by завершился седьмой и финальный тур масштабного фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!», с нашим партнером - сетью «Зеленая аптека» - читатели выбрали лучшие кадры, сделанные в Минске
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Фотографии-победители.Фотографии-победители.
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В этом народном проекте, посвященном Году малой родины, читатели присылали свои фото достопримечательностей или себя любимых, сделанные на фотоаппарат, смартфон или планшет. Это кадры, которые часто пересматривали, загружали в соцсети и делились ими с друзьями. Целых 7 месяцев они приносили удачу и шикарные призы от сети «Зеленая аптека» - корзину товаров для красоты и здоровья. Еще один мотивирующий приз - публикация снимка в «Комсомолке»: по итогам каждого месяца редакция выбирала 5 снимков и публиковала их на страницах газеты.

Из более чем двух сотен фото, сделанных в Минске, два награждаются главными призами. По итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by наибольшее число голосов набрала фотография Нехайчик Виктории Андреевны, сделанная на улице Кирова, напротив железнодорожного вокзала.

По решению жюри конкурса награждается Наталья Евгеньевна Коржукова - участница показала эффектный момент кормления чаек на Свислочи.

Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленых аптек». С победителями в течение трех дней свяжутся представители сети «Зеленые аптеки» и расскажут, как и где получить призы.

А еще три снимка публикуем на страницах «Комсомолки» в качестве поощрения от редакции. Это конкурсное фото Инны Николаевны Картавенко с двумя ребятишками у скульптуры из металла, снятое в Лошицком парке;

вечерний снимок Ворот Минска - Привокзальной площади - от Екатерины Викторовны Масик;

кадр Сергея Михайловича Тараренко, который он описал так: «Отражение в современных конструкциях из металла и стекла железнодорожного вокзала завораживает!»

Приглашаем этих троих участников в редакцию - «Комсомолка» подарит им по изданию из своих книжных коллекций.

Фотоконкурс «Покажи свою Беларусь!» на сайте kp.by с нашим партнером - сетью «Зеленая аптека» - завершен. Но скоро вас, уважаемые читатели, ждут новые фотобаталии! Так что расчехляйте свои объективы!

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