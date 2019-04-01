Александр Лукашенко - Леониду Зайцу и Михаилу Русому: Навести порядок и доказать, что вы технологичны и настоящие мужики

1 апреля президент встретился с экс-министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и бывшим вице-премьером, который курировал сельское хозяйство, Михаилом Русым.

Напомним, на прошлой неделе они лишились должностей. Последней каплей, которая привела к такому решению, стала ситуация в хозяйстве в Шкловском районе, где президент увидел неудовлетворительное содержание коров (см. kp.by и «КП» от 27 марта).

Должностей также лишились губернатор Могилевской области, председатель Шкловского райисполкома, помощник президента по Могилевской области, а также руководитель хозяйства, которое не понравилось президенту.

И вот очередное кадровое решение. Леонид Заяц займет пост председателя Могилевского облисполкома, Михаил Русый направлен на должность помощника президента - инспектора по Могилевской области.

Президент еще раз пояснил мотивы, по которым чиновники были освобождены от прошлых должностей, и напомнил, что за все, что происходило в стране в сфере сельского хозяйства, они несли персональную ответственность.

- Я попросил бы вас еще раз, чтобы вы не думали, что это какой-то экспромт из-за какой-то фермы в Слижах. Слушайте, там есть кому заниматься фермами, и они должны были этим заниматься. Они сейчас и занимаются. Это дело прежде всего руководителя хозяйства и председателя райисполкома, - сказал глава государства. - Поэтому не надо думать о том, что беспорядок на фермах и машинных дворах в этом «Купаловском» (агрохолдинг в Шкловском районе. - Ред.) привел к отставке одного и второго.

Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно строгое соблюдение технологий и железная дисциплина:

- Я предупреждал, особенно вас, Леонид Константинович (Заяц. - Ред.), ни с кем не надо разговаривать. Все очень много говорят, но мало делают. Вы этот фактор не учли и упустили из виду. То же самое касается вице-премьера, который был ответственным за Могилевскую область.

Президент заявил, что пригласил Русого и Зайца, чтобы озвучить принятое им решение.

- Это приказ: вы вдвоем едете в Могилевскую область, наведете там железный порядок и доложите мне. Я буду у вас каждый месяц в Могилевской области. Чем смогу, тем помогу. Но прежде всего вы там посеете как надо, по технологии. И в течение месяца, если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в «Купаловском», переводите, - поставил задачу Лукашенко, его слова приводит БелТА. - Заставьте, научите их действовать по технологии. Не может Могилевская область плестись в хвосте с такими почвами, которыми она обладает. Это прекрасные земли. (…) Вы, как граждане Беларуси, мой приказ должны выполнить. Используйте любые законные методы, любое законное средство, чтобы там навести порядок и доказать, что вы технологичны и настоящие мужики.

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