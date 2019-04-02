2019-04-29T17:30:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Овальный зал после ремонта: со старой звездой на потолке и новой трибуной для президента

Белорусский парламент традиционно заседает в Овальном зале, который находится в правом крыле Дома правительства [фото]
Ирина КОЗЛИК
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Овальный зал до и после ремонтаОвальный зал до и после ремонтаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Место историческое: фрески 30-х годов прошлого века на потолке в фойе, барельефы над входом и на стенах, пятитонная люстра в форме звезды в зале…

В 1930-х на стене Овального зала был портрет Сталина. Фото: архив

В 1930-х на стене Овального зала был портрет Сталина. Фото: архив

Но весной 2018 года депутаты переехали голосовать за законы в другое крыло, которое принадлежит Совету министров. Из-за этого депутатам вместо привычного электронного голосования пришлось… голосовать поднятыми вверх бумажками! А подсчетом занималась счетная комиссия.

Это Дом правительства. В левом крыле находится Совет министров, в правом - парламент. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Это Дом правительства. В левом крыле находится Совет министров, в правом - парламент.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Из-за временного переезда в другой зал депутатам пришлось голосовать за законопроекты белыми бумажками. Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Из-за временного переезда в другой зал депутатам пришлось голосовать за законопроекты белыми бумажками.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

2 апреля к весенней сессии парламента открыли после реконструкции Овальный зал.

Исторические элементы трогать не стали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Исторические элементы трогать не стали.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Исторические элементы трогать не стали. Заменили мебель, коммуникации, техническое оснащение, провели косметический ремонт, положили новый паркет в фойе перед Овальный залом.

Фойе до и после ремонта. Фото: ЛАСЬКО Дмитрий / МАРТИНЧИК Павел

Фойе до и после ремонта. Фото: ЛАСЬКО Дмитрий / МАРТИНЧИК Павел

Овальный зал до реконструкции Фото: Павел МАРТИНЧИК

Овальный зал до реконструкцииФото: Павел МАРТИНЧИК

Овальный зал после реконструкции Фото: Павел МАРТИНЧИК

Овальный зал после реконструкцииФото: Павел МАРТИНЧИК

- У нас появились места для потенциальных депутатов с ограниченными возможностями - они находятся в последнем ряду. Эти места без кресел, чтоб человек в коляске мог тут работать. Немного расширили проходы. Заменили электронную систему, - рассказали в парламенте. - Люстра осталась исторической, ее только почистили.

В центре Овального зала перед трибунами - большая клумба из искусственных цветов.

А самое главное новшество - встроенные планшеты на рабочих местах депутатов, теперь тут есть законопроекты и другие документы, возможно, будут использовать меньше бумаги для распечаток.

В какую сумму обошелся почти годовой ремонт в пресс-службе парламента не знают.

Так выглядел до ремонта фойе перед входом в Овальный зал Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Так выглядел до ремонта фойе перед входом в Овальный залФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Положили новый паркет в фойе перед Овальный залом Фото: Павел МАРТИНЧИК

Положили новый паркет в фойе перед Овальный заломФото: Павел МАРТИНЧИК

Появились и новые кресла для депутатов - они светлее, кабины для синхронного перевода на втором этаже, новая президентская трибуна из темного дерева.

Новая президентская трибуна Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новая президентская трибунаФото: Павел МАРТИНЧИК

Появились новые кресла для депутатов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Появились новые кресла для депутатовФото: Павел МАРТИНЧИК

- Предыдущий ремонт тут был в 1985 - 1986 годах, в 1996-м немного переставляли мебель. Так что пора уже было обновить, - говорят специалисты. - Самая большая сложность была в том, чтобы сделать хорошую акустику. Мы шутим, что Лангбард тут тренировался, перед тем как построить театр Оперы и балета.

Фото из начала 90-х: на стене Ленин, внизу - бело-красно-белый флаг. Фото: архив

Фото из начала 90-х: на стене Ленин, внизу - бело-красно-белый флаг. Фото: архив

2 апреля открыли после реконструкции Овальный зал. Фото: Павел МАРТИНЧИК

2 апреля открыли после реконструкции Овальный зал.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предлагаем посмотреть, как до начала реконструкции выглядело место, где обсуждают и принимают наши законы. 3D-панорому Овального зала можно посмотреть здесь.

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