Зена у букмекеров на последнем месте

На днях разгорелся скандал из-за высказывания продюсера Виктора Дробыша.

Рассуждая о том, что в Брунее ввели смертную казнь за однополые связи, продюсер написал: «Теперь у меня есть мечта, чтобы на «Евровидении» победил артист из Брунея, и тогда конкурс бы переехал в эту страну. И все, шоу-бизнес бы кончился!»

Это высказывание, само собой, вызвало волну возмущений и жалоб интернет-пользователей. Администрация Instagram даже вынуждена была удалить пост «за враждебные высказывания».

Букмекеры тут же отреагировали на высказывание продюсера, и без того не очень хорошие рейтинги Зены упали ниже плинтуса. Теперь она занимает последнее место в таблице участников «Евровидения-2019». Мы позвонили Виктору Дробышу, чтобы узнать, что он планирует делать:

- Виктор Яковлевич, как это понимать? Взгляды взглядами, но теперь у нас последнее место у букмекеров.

- Что вы имеете в виду?

- Рейтинги букмекеров. Вы же за ними следите?

- Нет, не слежу.

- Зена сейчас на последнем месте из-за вашего высказывания про геев, которое восприняли негативно.

- Это конкурс песни, а не межчеловеческих отношений.

Теперь Зена у букмекеров занимает последнее место в таблице участников «Евровидения-2019».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Да, но там как раз участвуют представители секс-меньшинств. И среди зрителей их немало.

- И что нам делать?

- Это я у вас хотел узнать. Что делать с рейтингами?

- Я думаю, народ будет голосовать, исходя из личных качеств исполнителя, а не высказываний продюсера.

- Все взаимосвязано, особенно в интернете. Хотелось бы, чтобы к «Евровидению» забылись ваши высказывания.

- Думаю, многие, наоборот, захотят всколыхнуть эту тему поближе к «Евровидению».

- Вы удалили свой пост?

- Нет, я не удалял. Это админы его удалили из-за жалоб пользователей.

- Вы жалеете о том, что написали?

- Жалею о том, как перевернули мой пост в СМИ. Я не кровожадный человек и ничего плохого геям не желал. Но теперь увидел, какая большая разница между геями и п…ми. Мой любимый певец - Фрэдди Меркюри, я люблю Джорджа Майкла. А те, кто строчит комментарии и жалобы… Я их даже геями не могу назвать. Пост был написан с сарказмом. Но люди, похоже, теряют чувство юмора.

- Но все же, что вы, как продюсер, будете делать, чтобы улучшить шансы Зены?

- Да не вздыхайте вы, все будет хорошо. Между прочим, когда IVAN не прошел в финал «Евровидения-2016», американцы, тем не менее, показывали в отчетах о конкурсе прежде всего его выступление.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Организаторов «Евровидения», которое проходит в этом году в Израиле, немного лихорадит из-за конфликта этой страны и Палестины. 25 марта президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Палестина возмутилась. Из сектора Газа выпустили ракету, которая попала в дом в районе Шарон в Тель-Авиве. Это всего в 17 километрах от места проведения «Евровидения». Израильтяне в ответ начали наносить удары по Газе.

Европейский вещательный союз (ЕВС) неоднократно заявлял, что их основная задача - обеспечить все меры безопасности и комфорта для участников «Евровидения».

«Только война или крупномасштабная военная операция может помешать проведению конкурса», - считают в ЕВС.

Будем надеяться, что до мая, когда пройдет конкурс, ситуация не обострится до такой степени, что встанет вопрос: а можно ли вообще проводить «Евровидение», если рядом падают бомбы?