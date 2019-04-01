2019-04-01T22:02:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава A1 Telekom Austria Group: «Мы готовы вкладывать в развитие 4G и 5G не только в городах, но и в сельских районах»

29 марта на встрече президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем лидеры двух стран подтвердили намерение последовательно совершенствовать взаимодействие в вопросах развития связи и ИКТ-сектора
Поделиться:
Генеральный директор холдинга А1 Telekom Austria Group Томас Арнольднер.Генеральный директор холдинга А1 Telekom Austria Group Томас Арнольднер.
Изменить размер текста:

Реализация проектов в этой сфере позволит создать надежную основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

В составе австрийской делегации присутствовал Томас Арнольднер, генеральный директор холдинга А1 Telekom Austria Group, дочерней компанией которого является белорусский телеком-оператор velcom.

По словам Арнольднера, начиная с 2008 года, когда компания velcom стала частью австрийского телекоммуникационного холдинга, объем инвестиций в национальную экономику превысил 670 млн евро. На протяжении всего этого времени velcom удерживает позиции в списке крупнейших налогоплательщиков Минска и области: объем уплаченных в бюджет налогов и сборов превышает 820 млн евро.

- Я очень рад, что значительная часть переговоров была уделена важной теме дальнейшего развития ИКТ и инфраструктуры связи. Переговоры были очень конструктивными, и я ожидаю дальнейшего их продолжения с целью масштабного развертывания 4G-инфраструктуры, а в перспективе и 5G не только в городах, но и в сельских районах, - прокомментировал Арнольднер итоги встречи.

Австрия является одним из ведущих инвестиционных партнеров Беларуси и играет важную роль в модернизации ряда отраслей экономики страны, в том числе деревообработки, телекоммуникаций, банковского сектора. Только за прошлый год Австрия инвестировала в Беларусь около 300 млн долларов США.

- На мой взгляд, мы внесли существенный вклад в трансформацию страны в значимого игрока на поле ИКТ. Более 98% территории страны обеспечено покрытием нашей 3G-сети, качество которой, исходя из моего опыта, одно из наиболее высоких в Европе, несмотря на одни из самых низких цен на мобильную связь. Мы подтверждаем нашу приверженность и готовность поддерживать дальнейшее развитие страны в контексте технологий 4G и в перспективе 5G. В рамках встречи была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время стороны продолжат обсуждение взаимных интересов на самом высоком уровне и продумают пути реализации совместных инициатив, - добавил глава A1 Telekom Austria Group.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Ён сын беларускай зямлі, а ў нашых традыцыях даглядаць магілы продкаў.» Горват об останках Калиновского, которые нашли в Вильнюсе
Автор книги «Радзіва "Прудок» обратился к министру иностранных дел Владимиру Макею и признался, что ему стыдно за безучастность белорусской стороны
Новости 24
Певица Зена выступит на Eurovision Party в Москве
ЦИК Украины обработал 90% протоколов: по-прежнему в лидерах Зеленский
На майские праздники пустят дополнительные поезда
В Минске переименуют несколько остановок общественного транспорта
В Борисове начальницу банка обвиняют в присвоении денег клиентов: она оформляла на них кредит
ЧП на стройке «Газпром центра»: погиб рабочий
«Батюшка со свастикой» стал фигурантом нового уголовного дела
В Беларуси появился Союз православных женщин
В Бресте насмерть сбили пенсионерку - машина ехала задним ходом
В Минске кто-то рассыпал шурупы на дорогах, где ездят велосипеды
В Малорите мужчина ремонтировал крышу своего дома: упал и разбился насмерть
Парень и девушка погибли, когда их автомобиль опрокинулся в полный воды кювет
Выборы в Украине: обработано три четверти голосов, у Зеленского 30,4%, у Порошенко 16,1%
Лукашенко отправил Русого и Зайца наводить железный порядок в Могилевской области
Владелица дворняжки отрезала губу женщине, которая попросила ее надеть на пса намордник
Лукашенко: «Украина - это наша республика»
В Борисове работница банка украла 40 тысяч рублей
Погода на неделю в Беларуси: ночью около 0, днем - до +11
Выборы в Украине: обработано 2/3 голосов, у Зеленского 30,4%, у Порошенко 16,3%
С 1 апреля в Беларуси легализованы онлайн-казино
«За коровой можно убрать и даже ее подоить!»
«Солнечный дубль». Соболенко и Мертенс выиграли второй турнир подряд
В парке Пинска нашли клубок змей
БГК им. Мешкова вылетел из Лиги чемпионов
Выборы в Украине: у Зеленского 30%, у Порошенко 16,6%, у Тимошенко 13%
Выборы в Украине: Зеленский оторвался от Порошенко почти в два раза