Глава A1 Telekom Austria Group: «Мы готовы вкладывать в развитие 4G и 5G не только в городах, но и в сельских районах»

Реализация проектов в этой сфере позволит создать надежную основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

В составе австрийской делегации присутствовал Томас Арнольднер, генеральный директор холдинга А1 Telekom Austria Group, дочерней компанией которого является белорусский телеком-оператор velcom.

По словам Арнольднера, начиная с 2008 года, когда компания velcom стала частью австрийского телекоммуникационного холдинга, объем инвестиций в национальную экономику превысил 670 млн евро. На протяжении всего этого времени velcom удерживает позиции в списке крупнейших налогоплательщиков Минска и области: объем уплаченных в бюджет налогов и сборов превышает 820 млн евро.

- Я очень рад, что значительная часть переговоров была уделена важной теме дальнейшего развития ИКТ и инфраструктуры связи. Переговоры были очень конструктивными, и я ожидаю дальнейшего их продолжения с целью масштабного развертывания 4G-инфраструктуры, а в перспективе и 5G не только в городах, но и в сельских районах, - прокомментировал Арнольднер итоги встречи.

Австрия является одним из ведущих инвестиционных партнеров Беларуси и играет важную роль в модернизации ряда отраслей экономики страны, в том числе деревообработки, телекоммуникаций, банковского сектора. Только за прошлый год Австрия инвестировала в Беларусь около 300 млн долларов США.

- На мой взгляд, мы внесли существенный вклад в трансформацию страны в значимого игрока на поле ИКТ. Более 98% территории страны обеспечено покрытием нашей 3G-сети, качество которой, исходя из моего опыта, одно из наиболее высоких в Европе, несмотря на одни из самых низких цен на мобильную связь. Мы подтверждаем нашу приверженность и готовность поддерживать дальнейшее развитие страны в контексте технологий 4G и в перспективе 5G. В рамках встречи была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время стороны продолжат обсуждение взаимных интересов на самом высоком уровне и продумают пути реализации совместных инициатив, - добавил глава A1 Telekom Austria Group.