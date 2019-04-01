2019-04-01T16:34:58+03:00
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КП Беларусь

«Эти видео мы засмотрели до дыр»: народный способ поднять настроение

Смотрим, на что способны белорусы, чтобы выиграть 1 из 50 билетов на юбилей Стаса Михайлова
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Сыграть на баяне, написать поздравление на машине, холодильнике, груди, зачитать рэп - и это еще не все.

Поздравления для Михайлова от слушателей Народного радио. Источник: Народное Радио

Что движет поклонниками творчества артиста? Желание попасть на грандиозный праздник. 14 мая авторов самых оригинальных поздравлений доставят во Дворец спорта на концерт Стаса Михайлова, а после - на праздничный фуршет, где (теперь самое интересное!), будет присутствовать артист лично.

- После фурора проекта «День со Стасом Михайловым», мы решили продолжить сотрудничество со звездой. К тому же, мы знаем, как наши слушатели его любят. Тысячи сообщений в Вайбере Народного радио с поздравлениями - тому доказательство. А эти видео мы засмотрели до дыр, потому что выбрать самое оригинальное из огромного количества - сложно, - рассказывает директор Народного радио Владимир Богдан.

А теперь информация для тех, кто стесняется хвастаться своими талантами: достаточно уметь быстро…бегать. Нет, Народное радио не устраивает марафон-погоню за билетами. Нужно успеть до 5 апреля найти специальный автобус: красный, двухэтажный, с большой фотографией Стаса Михайлова. Кто первым зайдет в открытую дверь и на вопрос «Куда вас подвезти?» ответит «На юбилей Стаса Михайлова», тот и получает заветный билет. Где и когда искать специальный автобус - ежедневно рассказывают ведущие Народного радио.

- Особенно настырные даже преследуют автобус. Как-то на МКАД с нами сравнялась машина, водитель открыл окно и прям на ходу начал расспрашивать, что нужно сделать, чтобы выиграть. В таких случаях отправляю на сайт Народного радио - рассказывает водитель автобуса Александр.

Народное радио приглашает на юбилей Стаса Михайлова!. Источник: Народное Радио

Подробности на сайте narodnoeradio.by

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