В воскресенье из «Галилео», «Замка» и вокзала эвакуировали более 7 тысяч человек

Более 7 тысяч человек эвакуировали из двух минских торговых центров и железнодорожного вокзала. По информации «Комсомолки», из ТЦ «Замок» эвакуировали около 4600 человек, из ТЦ «Галилео» - примерно 1400, а из железнодорожного вокзала – около 1500 человек. Кажется, что за последние годы такого массового «минирования» зданий в Беларуси еще не было. Неизвестного, который сообщил о минировании двух торговых центров и железнодорожного вокзала, продолжают искать.

Напомним, тревожное сообщение пришло в воскресенье около 13 часов на электронную почту контакт-центра Белорусской железной дороги. Работники обратились в милицию. Прибывшие правоохранители эвакуировали людей из зданий.

- На места происшествий выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено, - сообщил Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК РБ «Заведомо ложное сообщение об опасности». Минимальное наказание по этой части статьи - штраф, максимальное - лишение свободы на срок до пяти лет.

Как узнала «Комсомолка», эвакуировали и людей с автовокзала.

- У нас не было сорвано ни одного рейса, - рассказали в филиале «Минский автовокзал». - Автобусы прибывали и отправлялись с остановки рядом с вокзалом.

- Поезда курсировали по графику, задержек не было, - сообщили нам в контакт-центре Белорусской железной дороги.

Торговый центр «Галилео» посетители покинули без паники. При этом в кафе все успели рассчитаться.

- По громкой связи объявили, что по техническим причинам закрывается торговый центр. Все рассчитались и вышли, как положено, - рассказали «Комсомолке» в одном из кафе. - Посетителей было немного, поэтому все быстро и оперативно прошло. Все вошли в положение. Гости рассчитались за то, что уже съели. То, что не успели им вынести, в счет не включали.

А вот тем, кто был в кинотеатре, пришлось его покинуть, не досмотрев фильм.

- Людям, у которых сеанс начинался, возвращались деньги. Тем, кто все равно хотел посмотреть фильм, меняли билеты на другие сеансы, - говорит работник кинотеатра. – К 16.00 начали запускать сотрудников торгового центра.

- Может, кто-то не захотел покидать кинотеатр?

- Были возмущения. Потом начали приходить люди в форме. Паники не было. Нам сказали объявить, что эта учебная эвакуация, чтобы люди не паниковали.

Кстати, в России массовое ложное минирование зданий не редкость. Так, 5 февраля в Москве и Московской области неизвестные «заминировали» более 100 зданий. В этом списке - торговые центры, школы, гостиница. А в январе в России проходила массовая эвакуация в школах. Директора школ получили рассылку на электронную почту с сообщением о бомбе в здании.