Итоги первого тура Высшей лиги: фавориты стартовали без потерь, БАТЭ подписал экс-игрока «Барселоны»

Хотя многим они дались с другом. «Шахтер» в Солигорске лишь в концовке матча дожал минское «Торпедо» (1:0). Столичное «Динамо» по ходу матча перестраивалось, чтобы обыграть (1:0) мозырскую «Славию», вернувшуюся из Первой лиги.

Первый символический удар по мячу в матче "Динамо" Минск - "Славия" Мозырь исполнил Эдуард Малофеев. 56 лет назад он провел первый матч за минское "Динамо". Фото: vk.com/fc_dinamominsk

На матч первого тура минские динамовцы вышли в майках в память об Александре Прокопенко. Фото: vk.com/fc_dinamominsk

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БАТЭ не столкнулся с проблемами и дома со счетом 2:0 одолел «Дняпро-МЧЗ» (команда получилась после слияния минского «Луча» и могилевского «Днепра»). Еще борисовчане подписали двух новичков - 18-летнего белоруса Кирилла Кириленко и россиянина Амира Натхо. Кириленко, будучи игроком брестского «Динамо», прошлым летом ездил на просмотр в голландский ПСВ, вроде бы произвел хорошее впечатление, но контракт с ним не заключили якобы из-за бюрократических проволочек.

Натхо воспитанник российской Академии имени Коноплева, а в 2014-м подписал контракт с «Барселоной» и сезон провел в молодежном составе. Но затем вернулся в Россию, где также играл за резерв ЦСКА и «Локомотива». В прошлом году у Натхо пробиться в основу румынского «Вииторула» не получилось. Но коуч БАТЭ Алексей Бага считает, что 22-летний полузащитник поможет его команде:

- Его подписывали для основного состава. Считаю, это стопроцентное усиление. Натхо - качественный футболист, который прошел горнило российского футбола, был в Испании. Это левоногий игрок, обладающий шикарной последней передачей. Не понимаю скепсиса - к нам приезжают талантливые ребята в расцвете сил. Теперь наша работа состоит в том, чтобы помочь раскрыть его возможности. Думаю, Натхо нам еще поможет.

Центральный матч тура прошло в Жодино, где бились местное «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо» (1:2).

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Брестчане удивили формой. Пока речь не о физических кондициях и качестве игры, а об одежке. Вместо привычных бело-синих расцветок они предстали в комплекте бордово-голубого цвета. У всех тут же возникли ассоциации с лондонским «Вест Хэмом». Интересно, что другой комплект «Динамо» очень напоминает небесно-голубую форму «Манчестер Сити».

Лидер «Динамо» Артем Милевский набирает форму после травмы, поэтому вышел на замену. И тут же оказался в центре внимания. На 88-й минуте помешал вратарю Андрею Горбунову, когда динамовцы забили второй мяч. Хозяева считают, что там было нарушение правил. В концовке Милевский успевал отвечать публике на крики «симулянт» (показывал на табло) и был на первых ролях в потасовке, которая чуть не переросла в драку.

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