2019-04-01T17:37:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

Соболенко выиграла в паре два турнира за две недели. Победы она празднует танцем

На пути к победе она одолела Викторию Азаренко. После выигранных матчей Арина Соболенко и Элизе Мертенс показывают кое-что необычное [видео]
Владимир КРИУЛИН
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Арина Соболенко и Элизе Мертенс здорово сыгрались. Фото: twitter.com/WTAАрина Соболенко и Элизе Мертенс здорово сыгрались. Фото: twitter.com/WTA
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Арина Соболенко и Элизе Мертенс стали чемпионками турнира в Майами в парном разряде. В финале они обыграли победительниц Australian Open Саманту Стосур и Чжан Шуай - 7:6, 6:2.

Соболенко и Мертенс выиграли уже 10-й матч и второй титул подряд. Они оформили так называемый «солнечный дубль»: победили в Индиан-Уэллсе (неделей ранее) и Майами по ходу одного сезона. До них в предыдущий раз подобное случалось четыре года назад: тогда оба турнира выиграли Мартина Хингис и Саня Мирза. Интересно, что в полуфинале Соболенко/ Мертенс обыграли пару Виктория Азаренко/Эшли Барти. А вот в прошлом году Соболенко и Азаренко в Майами играли вместе.

Этот турнир для белоруски и бельгийки был всего лишь третьим совместным в паре. По его итогам они обновят рейтинговые рекорды: Мертенс станет 6-й, а Соболенко - 21-й. А вот в одиночном рейтинге Соболенко с 9-й позиции переместилась на 10-ю. За победу в Майами Арина и Элизе получат на двоих 457,290 доллара.

Победы девушки празднуют популярным танцем из игры Fortnite. Зацените. Им уже подражают болельщики.

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Соболенко и Мертенс победы празднуют необычным танцем
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