2019-04-01T17:35:29+03:00
Спорт
КП Беларусь

Михаил Захаров в четвертый раз стал отцом: «Надо будет выиграть кубок для дочки»

В 57 лет тренер успевает на всех фронтах
Владимир КРИУЛИН
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Михаил Захаров и Марина Ермолович давно вместе. Фото: личный архивМихаил Захаров и Марина Ермолович давно вместе. Фото: личный архив
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У главного тренера минской «Юности» Михаила Захарова и его жены Марины Ермолович родилась дочка. Это их первенец. А у Захарова это четвертый ребенок.

1985 году родился Константин, сделавший карьеру хоккеиста, через десять лет на свет появились двойняшки Кристина (телеведущая на «Беларусь 5») и Александр.

- Эмоции прекрасные, как у всех в таком случае, - рассказал «Комсомолке» Михаил Захаров. - Появился еще один человечек, за которого нести ответственность. Все довольны, рады малышке. Главное, чтобы росла здоровой.

- Вы в первый раз отцом стали в 1985 году. Каково стать отцом в 57 лет?

- Конечно, сейчас это более осознанно, надо больше внимания уделять. Кристина уже приезжала, сестры дружат с первого дня. Все хорошо.

- Какое имя дадите дочке?

- Пока не решили. Это жена будет сама думать (смеется). Это ее прерогатива. Мальчикам дают имена папы, девочкам - мамы.

- Скоро у «Юности» финал Кубка президента. Каково после таких новостей переключаться с семейных дел на хоккей, борьбу за титул?

- Тяжело будет, согласен. Но соберемся, все нормально. Надо будет подарок дочке сделать.

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