2019-04-01T23:49:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Польские священники сожгли книги о Гарри Поттере

Чем прославились на весь мир
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Тот самый костер, в котором священники сожгли книги. Фото: facebook.com/smszniebaТот самый костер, в котором священники сожгли книги. Фото: facebook.com/smsznieba
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Настоящей сенсацией стала новость из Гданьска. Мировые СМИ облетела фотография, на которой видно, как католические священники и министранты - дети, прислуживающие во время мессы - сжигают книги. Среди них пользователи рассмотрели «Сумерки» Стефани Майер и «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. В огонь также попали африканские и индийские статуэтки, фигурки и маски, а также зонтик с японской «Hello Kitty».

Судя по фото, необычная акция произошла перед одним из гданьских костелов. Снимок выложили в Фейсбуке на странице фонда «СМС с неба».

Польские священники посчитали, что «Гарри Поттер» ничему, кроме магии, не учит. facebook.com/smsznieba

Польские священники посчитали, что «Гарри Поттер» ничему, кроме магии, не учит. facebook.com/smsznieba

По словам одного из священников, который участвовал в сожжении книг, это был символический костер, в который прихожане принесли все то плохое, от чего стоит отказаться. Книги про Гарри Поттера - о магии. А вероучение католической церкви категорически отрицает все, что связано с магией, гаданием, оккультизмом, астрологией, эзотерикой и тому подобным. Священники предостерегли прихожан по поводу того, что те читают - ведь книги влияют на мировоззрение. Свою позицию подкрепили цитатами из Библии и Катехизиса.

Соцсети отреагировали на эту новость резкой критикой. Ксендзам припомнили высказывание Генриха Гейне, которое теперь ассоциируется с временами Третьего рейха: «Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают также и людей».

Зла насобиралась целая коробка. Фото: facebook.com/smsznieba

Зла насобиралась целая коробка. Фото: facebook.com/smsznieba

- Мечтаю о таком времени, когда люди начнут реагировать на протесты против убийства нерожденных детей хотя бы наполовину так горячо, как на сожжение книг о магии, - отреагировал на обвинения ксендз Рафал Яросевич, один из священников фонда, который разместил скандальную фотографию.

Кстати, в католичестве официальную и единую позицию церкви по моральным и социальным вопросам озвучивает папа римский. Так вот нынешний папа Франциск ничего против «Гарри Поттера» не имеет. И даже смотрел фильмы-экранизации книг.

Официальная газета Ватикана L'Osservatore Romano писала, что папа назвал «Гарри Поттер и принц-полукровка» лучшей экранизацией книг Роулинг. Франциск усмотрел вполне христианские ценности - добро неизбежно побеждает зло, хотя эта победа и дается большой ценой. Хотя предшественник Франциска на священном престоле Бенедикт XVI был в этом вопросе более осторожным. Он говорил, что детям стоит читать книги про Гарри Поттера только после того, как они усвоят правды христианской веры, иначе магия займет их место в неокрепших детских умах.

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