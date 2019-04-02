«У наших детей сроки больше, чем за убийство»: матери осуждённых по антинаркотической статье

Во вторник утром, 2 апреля, возле Дома правительства, где сегодня открылась весенняя сессия Палаты представителей, собрались родственники - в основном, матери - осужденных по 328-й «антинаркотической» статье. Люди приехали из разных городов Беларуси. Все они хотели встретиться с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и депутатами.

- Наши дети получили большие сроки, чем дают за убийство. По 3 части статьи 328 УК наказание от 8 лет, а по 4 части - от 10 лет. И это преступление без жертв, - говорит Лиана Шуба. - Моего сына осудили на 10 лет за сбыт 5 миллиграммов психотропа. Когда его задержали, ему было 20 лет.

Напомним, в 2018 году правительство направило в парламент законопроект, в котором была прописана корректировка статьи 328 Уголовного кодекса («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Планировалось, что нижние пределы санкции будут снижены по частям 2 и 3 статьи 328 на два года: по части 2 - с пяти лет лишения свободы до трех, по части 3 - с восьми лет лишения свободы до шести.

Внести поправки в законодательство о снижении требовали матери осужденных за наркотики, женщины даже проводили голодовку. Парламент одобрил во втором чтении внесение изменений в УК Беларуси, но без смягчения наказаний по антинаркотической 328-й статье УК.

Родственники осужденных много времени общались с депутатом Василием ЧеканомФото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня на разговор с матерями в холл Дома правительства вышли депутаты - Василий Чекан и Валентин Михневич.

Первый раз депутат Михневич, председатель комиссии по нацбезопасности, появляется в холле ненадолго, сообщая, что у него есть всего пять минут:

- Идёт сессия - мы должны голосовать за проекты.

С матерями разговаривает депутат Василий Чекан. По его словам, ответ Совмина по предложению о снижении границ наказания по статье 328-ой находится у их руководства.

Беседа депутата и матерей долгая и эмоциональная. Одна из женщин зачитывает депутату приговоры, которые вынесли молодым людям за сбыт наркотиков. Сроки лишения свободы впечатляют:

- В Гомеле незаконно приобрел 5,11 граммов измельчённого растительного вещества, а в дальнейшей сбыл 0,13 граммов. Наказан лишением свободы на 9 лет с конфискацией имущества. Ещё один приговор: получил от одного товарища полимерный пакет с марихуаной, хранил в правом кармане куртки, перевез указанный пакет в определенную точку. Передал его закупщику и получил за это 8 лет.

Чуть позже депутаты сообщают, что ответ Совмина к ним поступил совсем недавно. В нем говорится, что учитывая позицию МВД, которое против смягчения наказания, предлагается провести в Палате представителей совещание «для выработки согласованного решения».

- Необходимо в парламенте продолжить работу с МВД по выработке единой позиции по смягчению нижней санкции ч.2 и 3 ст. 328, - говорит матерям осужденных вернувшийся из Овального зала депутат Михневич. - Опять будем искать какие-то подходы, говорить, что это важно, нужно...

По словам Михневича, на следующей неделе будет совещание рабочей группы, на которой будут госорганы, в том числе представители МВД.

- Почему на рабочую группу нельзя пригласить кого-то из матерей? - спрашивает у депутата женщина.

В ответ Михневич предлагает пригласить в рабочую группу одну мать, отметив, что торг неуместен.

- Нет, два человека. Два! - настаивает та.

В итоге Михневич соглашается на двух.

- Так для чего они этот проект писали, чтобы потом быть против? Это же совминовский проект. Скажите, пожалуйста, а президент в курсе того, что происходит?

- Послушайте, мы не знаем - в курсе, не в курсе, - отвечает депутат Михневич.

- А как донести ему эту информацию - что в стране делается. Ну вот как? - спрашивает ещё одна женщина.

- Ну обращение напишите в Администрацию президента.

- 150 обращений написали - до него не доходит ничего.

Депутаты также рассказали, что комиссия по национальной безопасности Палаты представителей предлагает включить в амнистию ч.1,2,3 статьи 328 УК для несовершеннолетних и впервые попавшихся на преступлении.