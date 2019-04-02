Спикер парламента: Лучше перестрахуемся и проголосуем вручную

Зал для депутатов отремонтировали впервые за 30 лет. Новые кресла более удобные, зал стал светлее. Но вот электронная система работает с огромными проблемами.

Выступление спикера парламента Владимира Андрейченко ещё можно было услышать. А вот тех, кто выходил выступать на трибуну, первой довелось министру труда Ирине Костевич, вообще невозможно услышать в новом зале.

Депутаты голосуют вручную.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не работает система для голосования.

- Давайте проголосуем руками, - не выдержал Андрейченко.

Если последний год во время ремонта депутаты голосовали, поднимая руки с небольшими бумажками для голосования, то сейчас только руки.

- Лучше перестархуемся и будем голосовать вручную, - сказал в конце концов Андрейченко.

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