2019-04-02T11:08:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Спикер парламента: Лучше перестрахуемся и проголосуем вручную

В новом Овальном зале не работают микрофоны и система голосования
Ирина КОЗЛИК
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Зал для депутатов отремонтировали впервые за 30 лет.Зал для депутатов отремонтировали впервые за 30 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Зал для депутатов отремонтировали впервые за 30 лет. Новые кресла более удобные, зал стал светлее. Но вот электронная система работает с огромными проблемами.

Выступление спикера парламента Владимира Андрейченко ещё можно было услышать. А вот тех, кто выходил выступать на трибуну, первой довелось министру труда Ирине Костевич, вообще невозможно услышать в новом зале.

Депутаты голосуют вручную. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутаты голосуют вручную.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не работает система для голосования.

- Давайте проголосуем руками, - не выдержал Андрейченко.

Если последний год во время ремонта депутаты голосовали, поднимая руки с небольшими бумажками для голосования, то сейчас только руки.

- Лучше перестархуемся и будем голосовать вручную, - сказал в конце концов Андрейченко.

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Белорусский парламент традиционно заседает в Овальном зале, который находится в правом крыле Дома правительства (читать далее)

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