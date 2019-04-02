Лидия Ермошина: Ничего бы не переняла из украинских выборов, у них другие традиции

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина съездила в Украину наблюдателем на первый тур выборов. 2 апреля перед открытием сессии парламента она рассказала журналистам, что в целом у нее остались позитивные впечатления от участия в наблюдении за выборами президента Украины.

- Выборы проходили хорошо, спокойно, организованно. Избиратели шли на участки действительно активно, - сказала она.

А избирательный процесс в соседней стране она назвала сложным. В штате ЦИК Украины работает около 170 человек.

- Там и 700 не хватит при тех сложностях, которые существуют в законодательстве для организации выборов. Но с учетом условий, которые поставлены перед организаторами, сомневаться в чистоте выборов не приходится, - считает Ермошина.

Напомним, в первом туре выборов 31 марта Владимир Зеленский получил 30,26% голосов. У действующего президента Украины Петра Порошенко почти в два раза меньше - 15,92%. Они прошли во второй тур, который состоится 21 апреля.

- На второй тур нас не приглашали наблюдать. Там официально работает более 2 тысяч международных наблюдателей, так что их хватает, - считает Лидия Ермошина.

- Что бы вы переняли из украинских выборов? - уточнили журналисты.

- Ничего бы не переняла. У них другие традиции. Давайте я вам как анекдот расскажу, хотя это правда. В Украине не может быть лицо, судимое за тяжкие преступления, если судимость не погашена, быть в составе избирательной комиссии. А кандидатом в президенты может! Главное, чтоб не был коммунистом, - сказала Ермошина.

Напомним, 19 апреля в парламенте с традиционным ежегодным обращением выступит Александр Лукашенко. Ожидается, что он расскажет, когда в Беларуси пройдут выборы.

- Я тоже жду, что 19 апреля президент объявит о выборах, - сказала Лидия Ермошина. - Я не могу сказать вам, что может быть в послании президента. Не знаю, я сама жду. Уже пора отвечать на этот вопрос.

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