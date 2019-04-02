Кому вода помогает похудеть и как отличить в магазине натуральную воду от обработанной

О пользе минеральной воды известно давно, и во многих санаториях она входит в комплекс лечебно-оздоровительных процедур. Но клинические исследования, которые конкретизировали эту пользу, в Беларуси были организованы впервые в Гродно. Специалисты кафедры медицинской реабилитации Гродненского государственного медицинского университета изучили влияние минеральной лечебно-столовой воды «Дарида» на пациентов с метаболическим синдромом и заболеваниями органов пищеварения.

Чем порадовали результаты исследования? Как их можно применить на практике тем, кто хочет избавиться от лишнего веса и просто заботится о своем здоровье? Какая питьевая вода продается в бутылках? Какую воду мы будем покупать и пить после 2020 года? Об этом и многом другом мы поговорили в редакции «Комсомолки» с компетентными людьми, пригласив в редакцию на круглый стол, посвященный Всемирному дню воды, представителей Гродненского медицинского университета и предприятия «Дарида».

Фото: МАРТИНЧИК Павел

«До сих пор никто не изучал в клинических условиях, как действует минеральная вода на организм»

Л.А. Пирогова:

- Клинические исследования применения минеральной лечебно-столовой воды «Дарида» проводились на базе Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации. Обследовали 120 пациентов отделения реабилитации с метаболическим синдромом и болезнями органов пищеварения. Метаболический синдром -

это не простой диагноз, а комплекс синдромов, которые довольно часто встречаются у современного человека. Это избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы в крови, сахарный диабет II типа и другое.Знакомо?

Метаболический синдром встречается в среднем у каждого пятого взрослого человека.

«Вес снижается до трех килограммов уже через три недели»

Спустя уже три недели мы получили хорошие достоверные результаты у наших пациентов: снижение массы тела до 3 кг; нормализация глюкозы в крови, снижение уровня холестерина, нормализация функции органов пищеварения.

Н.В. Мазур:

- До сих пор никто никогда не изучал в клинических условиях на людях, как действует минеральная вода на организм, что происходит, когда мы ее пьем. Это и было задачей нашего исследования.

«В 2006 году «Дарида» стала первой белорусской водой, которая прошла аттестацию в Европейском союзе»

Еще в 1906 году доктор Зданович, который купил дачу там, где сейчас находятся скважины с минеральной и питьевой водой «Дарида», обнаружил незамерзающий источник и повез эту воду в Санкт-Петербург для подтверждения ее лечебных свойств.

Кстати, сто лет спустя, в 2006 году, «Дарида» стала первой белорусской водой, которая прошла европейскую аттестацию в Брюсселе. И среди ее многочисленных наград одна из самых значимых - серебряная медаль, завоеванная в 2012 году в Москве (Всероссийский форум «Здравница-2012»), где конкуренцию ей составили сотни разных брендов вод.

Минеральная лечебно-столовая вода «Дарида» является сульфатно-хлоридной натриевой. Общая минерализация -

3,6 г/дм³. Добывается на глубине более 380 метров и образуется в результате растворения минералов, богатых натрием, калием, кальцием, сульфатами, хлоридами, гидрокарбонатами и массой других микроэлементов.

«Сегодня в Беларуси и странах ЕАЭС питьевой водой называют любую пригодную для потребления человеком»

Сегодня в Беларуси и странах ЕАЭС питьевой водой называют любую пригодную для потребления человеком. Добыта она из артезианской скважины или из открытого источника с последующей фильтрацией - значения не имеет. Но скоро производителей обяжут информировать покупателей о том, каким образом получена вода: «Природная вода» - значит, из скважины, «Питьевая вода» - значит, обработанная, и способ ее обработки или обеззараживания должен быть указан.

- «Дарида» - природная вода. То есть вода, в которой не менялся природный состав солей и минералов, которые хорошо усваиваются организмом человека, - пояснила Ольга Куделко.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

- А если на бутылке с водой указано, что она содержит природный кислород, это не значит, что ее дополнительно обогатили кислородом? - интересуются журналисты.

- Нет, это действительно природный кислород, который в повышенном количестве может содержаться в добытой из подземного источника природной питьевой воде. В воде, которая добывается на «Дариде», содержание природного кислорода может достигать показателя в 15 мг/л.

- Когда покупатель сможет увидеть, какую воду он покупает на самом деле - натуральную или обработанную?

- Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже одобрила проект Технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», который разделяет природную и обработанную питьевую воду.

В основе проекта Техрегламента - требования к качеству и безопасности питьевой воды, принятые в Евросоюзе. Документ заработает в 2020 году. «Дарида», конечно, была, есть и останется водой природной. Поставлять нам обработанную, кондиционированную воду, обозначенную как «природная», уже никто не сможет.

Если на этикетке питьевой воды указано «кондиционированная» - это вода, искусственно насыщенная минералами

- Что такое обработанная вода?

- Это питьевая вода, полученная из любых водозаборов (водопровод, водоем) и обработанная. Она обеззараживается, из нее удаляются все минералы, а потом ее насыщают искусственными минералами. То есть ее состав изменяется, в отличие от артезианской воды, которая бутилируется без изменения природного состава.

После принятия нового Техрегламента производители обработанной питьевой воды должны будут указывать на этикетке метод обработки (озонирование, обратный осмос и др.).

- Что такое кондиционированная вода?

- Это вода, в которой после очистки искусственно повышается концентрация каких-то веществ (например, йода, фтора) для достижения установленных для них значений нормативных показателей. Надпись «Кондиционированная вода» - не редкость и на этикетках воды для маленьких детей, на что далеко не все мамы обращают внимание.

Надпись «Кондиционированная вода» - не редкость и на этикетках воды для маленьких детей

«Дарида» выпускает для деток от 0 лет природную питьевую воду в удобных маленьких бутылках. Хотя, возможно, в магазинах, где на полках идет борьба за внимание покупателя, вы ее не сразу заметите. Смотрите внимательно - сейчас на полках вся вода с 0 лет - кондиционированная! Кстати, с 2020 года бутилированная детская вода будет только из скважин натуральной воды.

Таким образом, природную артезианскую воду или минеральную воду можно назвать природным коктейлем, в котором все так необходимые нашему организму микроэлементы находятся в наиболее усваиваемом виде, поданным самой природой.

«Надпись «Натуральный продукт» - это гарантия, что вы пьете природную воду»

Присмотреться к этикетке на бутылке воды, которую покупаешь, и сегодня полезно. Зеленый кружок с надписью «Натуральный продукт» - гарантия чистоты продукта и природного происхождения. Его просто так не нарисуешь.

О.И. Куделко:

- Надпись «Натуральный продукт» - это не просто отличие натуральной воды от обработанной. Процедура получения сертификата на право нанесения этой маркировки очень сложная - через Госстандарт, Минздрав. Зато наш покупатель теперь может быть уверен, что пьет настоящую природную воду.

Замечу, что мы бутилируем в натуральном виде негазированную воду, не изменяя ее природного состава. Для этого нужна высочайшая культура производства и приличная глубина скважины, гарантирующая чистоту природной воды. У нас минеральная вода добывается на глубине 400 метров, питьевая - 300 метров. Она надежно защищена, в отличие от мелководных скважин, которые не обеспечивают предельно допустимые нормы по безопасности, нитритам, микробиологическим показателям.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

О.И. Куделко:

- В Беларуси очень хорошая артезианская природная вода. Мы доверяем другим продуктам, произведенным в Беларуси: с удовольствием покупаем свое молоко и молочные изделия, например, но никакого внимания не обращаем на то, где произведена вода.

В отношении бытовой фильтрации - в Минске до сих пор несколько районов снабжаются водой из Вилейско-Минской водной системы. И вкус этой воды не улучшат ни фильтры, ни кипячение.

Л.А. Пирогова:

- Добавлю, что природная минеральная вода содержит не только минеральные соли, но и биологически активные вещества природные. Обработанная вода лишена этих веществ. Еще раз - на этикетке воды с искусственными добавками будет указано «Кондиционированнная».

«Планируем изучить, как действует минеральная вода на спортсменов и при похмелье»

Останавливаться на достигнутом ученые, медики и производитель не будут.

Исследования свойств минеральной воды «Дарида» медики планируют проводить и дальше среди разных категорий - спортсменов, детей, любителей алкоголя и др.

Л.А. Пирогова:

- В исследовании будут участвовать представители трех видов спорта: хоккея (они теряют много жидкости), плавания (пловцы, кстати, не потеют) и борьбы (здесь важно следить за весом, потому что у них есть весовые категории).

Планируем изучить, как действует вода «Дарида» при абстинентном синдроме, проще говоря, похмелье.

Третья группа - дети, у которых часто встречаются заболевания желудочно-кишечного тракта.

Четвертая группа - люди с болезнями сердечно-сосудистой системы.

- Как правильно пить минеральную воду, чтобы она поспособствовала похудению и оздоровлению?

- Для начала нужна консультация врача, который уточнит, с какой периодичностью и в каком количестве вам надо употреблять минеральную воду, исходя из вашего состояния здоровья, массы тела. Как правило, минеральную воду пьют курсами несколько раз в год с перерывами, - рассказала Лариса Александровна.

Температура воды тоже имеет значение. В неосложненных случаях рекомендуется вода комнатной температуры, при наличии сопутствующих заболеваний органов пищеварения - подогретая до 35 - 40°С.

- Когда лучше пить газированную минеральную воду, а когда - без газа?

- Органолептически газированная вода более вкусная. Она быстрее всасывается. Если сильная жажда или человек страдает от того же похмелья, лучше выпить газированную. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, метаболическом синдроме рекомендуется негазированная.

Если у человека повышенная потливость, с потом выделяется много солей, то для их восполнения лучше пить минеральную воду.

ДОСЬЕ «КП»

«В результате комплексной реабилитации с применением минеральной воды «Дарида» у большинства пациентов - 94,8% - состояние улучшилось, - говорится в отчете по итогам исследования. - Исчезла общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, тревожность, сухость кожи. Пациенты отмечали уменьшение сухости во рту, потливости, повышение настроения. Несколько реже наблюдалось исчезновение болей в суставах (40,9%) и снижение одышки при физической нагрузке (57,9%).

… Для получения и сохранения результата лечения все виды терапии должны обязательно сочетаться с рациональным питанием и водно-питьевым режимом, оптимальной физической активностью и обязательным использованием методов повышенной мотивации».

СПРАВКА КП