МВД о задержаниях возле скульптуры городового: «Будем ли мы за это извиняться? Если суд скажет, то будем»

Замминистра МВД Николай Мельченко пришел в парламент доложить о правах иностранцев в Беларуси. После доклада журналисты поинтересовались недавним случаем возле скульптуры городового напротив МВД.

Напомним, 18-летняя девушка шла мимо скульптуры, по словам ее родных, она сделала замах, но даже не дотронулась до городового. Ее все равно задержали, девушка провела в ЦИП на Окрестина двое суток, суд не принял протокол о задержании и отправил его на доработку.

- Недавно опять был случай с городовым, когда 18-летнюю студенту задержали за нелепый замах, - напомнили Николаю Мельченко журналисты.

- Я считаю, исчерпывающие ответы по поводу поведения вокруг этого городового уже даны. Если человек нарушает элементарные нормы поведения, то, естественно, он будет отвечать в соответствии с нашим законом.

- Это городская скульптура, не важный памятник. Зачем задерживать ребенка?

- Это не ребенок, это взрослый человек. Если он начинает непроизвольные движения в отношении этой скульптуры... И потом выкладывает это в интернет, потом начинаются определенные нездоровые комментарии...

- МВД не будет извиняться? Суд отправил документы на доработку, не принял их.

- Если суд посчитает, что мы должны извиниться, то мы извинимся. Если таких оснований нет, мы извиняться не будем.

- Много иностранцев сейчас приедет в страну, объясните правила поведения возле этой скульптуры.

- Эти правила поведения изложены в наших комментариях, повторно комментировать эти вопросы я не уполномочен. Я не понимаю ваших вопросов об этой скульптуре.

- В Куропатах повалили кресты, разбита скамейка Клинтона. Почему возле городового задерживают так быстро, а тут не могут найти, кто это делает?

- Когда валили кресты?

- Примерно неделю назад.

- Возбуждено уголовное дело, в рамках его расследования, естественно, будут приниматься меры по розыску этих граждан.