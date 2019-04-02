2019-04-02T13:48:14+03:00
Звезды
КП Беларусь

Ян Ярош прошел во второй сезон проекта «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ

Белорусский музыкант исполнил свою песню «Время не лечит», и ему сказали «да» Баста и Тимати [видео]
Эвика ОТТО
Поделиться:
Белорусский музыкант исполнил свою песню «Время не лечит», и ему сказали «да» Баста и Тимати. Фото: личный архивБелорусский музыкант исполнил свою песню «Время не лечит», и ему сказали «да» Баста и Тимати. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

Ян Ярош уже не первый раз участвует в музыкальных шоу. Впервые он появился на российском «Голосе», но не прошел слепые прослушивания, на украинском шоу «Голос краiны» - вышел в четвертьфинал.

- Проект «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ больше ориентируется на авторскую музыку. Недавно выпустил свой новый альбом «Время не лечит» и решил проверить, понравится ли моя музыка наставникам проекта. Как видите, и Баста, и Тимати пропустили меня в следующий этап. Забавно то, что два года назад песню «Время не лечит» не взяла ни одна радиостанция в Беларуси. А на шоу она всем понравилась, - рассказывает «Комсомолке» Ян Ярош.

Ян Ярош - Время не лечит. Источник: Телеканал ТНТ

- Главный приз проекта - контракт с лейблом. С кем бы ты хотел сотрудничать: с творческим объединением «Газгольдер» или лейблом Black Star?

- Мне ближе творчество ребят из «Газгольдера», но для меня не главное - попасть в лейбл. Важно, чтобы мою музыку услышали люди. Сам пишу музыку, слова, делаю аранжировку и даже записываю песни на своей студии. Можно сказать, я самостоятельный артист. Совсем скоро выйдет два клипа на песни «Время не лечит» и « Она есть», - улыбается Ян.

В этом же выпуске выступала минская группа Intelligency с песней «Глаза». Оба наставника также пропустили музыкантов в следующий этап.

Intelligency - Глаза. Источник: Телеканал ТНТ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
На дне Комсомольского озера нашли тело 25-летнего минчанина, которого искали три дня
В Витебске облили краской «Табакерку»
Лукашенко: На каждом пятачке должны быть высажены деревья
Убил адвоката, готовился убить следователя. Завершено расследование дела белоруса - участника банды Мариянчука
За секс с 15-летним подростком 20-летняя жительница Горок попала под уголовную статью
Кто-то сегодня выиграет 100 000 рублей. И это не шутка!
Курсы валют 2 апреля: доллар подорожал, евро стал дешевле
Лукашенко о посевной: «Хватит свои просчеты списывать на погоду»
Лукашенко назначил министра сельского хозяйства и председателя Шкловского райисполкома
В Копыльском районе парень поднялся на опору ЛЭП и погиб
С начала года клещи в Беларуси покусали семерых человек
В Лиде после занятий спортом умер 10-классник
Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов
В Минске сгорел грузовик MAN - водитель получил ожоги
В Минске ищут 25-летнего парня, у него проблемы с сердцем
Механизатор на тракторе удирал от ГАИ змейкой по встречке
Певица Зена выступит на Eurovision Party в Москве
ЦИК Украины обработал 90% протоколов: по-прежнему в лидерах Зеленский
На майские праздники пустят дополнительные поезда
В Минске переименуют несколько остановок общественного транспорта
В Борисове начальницу банка обвиняют в присвоении денег клиентов: она оформляла на них кредит
ЧП на стройке «Газпром центра»: погиб рабочий