Ян Ярош прошел во второй сезон проекта «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ

Ян Ярош уже не первый раз участвует в музыкальных шоу. Впервые он появился на российском «Голосе», но не прошел слепые прослушивания, на украинском шоу «Голос краiны» - вышел в четвертьфинал.

- Проект «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ больше ориентируется на авторскую музыку. Недавно выпустил свой новый альбом «Время не лечит» и решил проверить, понравится ли моя музыка наставникам проекта. Как видите, и Баста, и Тимати пропустили меня в следующий этап. Забавно то, что два года назад песню «Время не лечит» не взяла ни одна радиостанция в Беларуси. А на шоу она всем понравилась, - рассказывает «Комсомолке» Ян Ярош.

Ян Ярош - Время не лечит. Источник: Телеканал ТНТ

- Главный приз проекта - контракт с лейблом. С кем бы ты хотел сотрудничать: с творческим объединением «Газгольдер» или лейблом Black Star?

- Мне ближе творчество ребят из «Газгольдера», но для меня не главное - попасть в лейбл. Важно, чтобы мою музыку услышали люди. Сам пишу музыку, слова, делаю аранжировку и даже записываю песни на своей студии. Можно сказать, я самостоятельный артист. Совсем скоро выйдет два клипа на песни «Время не лечит» и « Она есть», - улыбается Ян.

В этом же выпуске выступала минская группа Intelligency с песней «Глаза». Оба наставника также пропустили музыкантов в следующий этап.