2019-04-02T13:17:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Алименты от неработающих отцов начнут рассчитывать по-другому

Кроме того, в законе хотят прописать дедлайн для выплаты алиментов
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В Кодекс о браке и семье могут внести изменения.В Кодекс о браке и семье могут внести изменения.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Во вторник, 2 апреля белорусский парламент собрался на новую сессию. Среди прочего на первом заседании рассматривали изменения в Кодекс о браке и семье. Некоторые потенциальные нововведения касаются выплаты алиментов. Во-первых, в законе хотят прописать четкие сроки выплаты алиментов.

- Уплата алиментов за текущий месяц производится не позднее последнего дня следующего за ним месяца. Также есть возможность уплаты алиментов за будущее время, - рассказал министр юстиции Олег Слижевский, представлявший законопроект в парламенте.

А во-вторых, алименты для неработающих будут рассчитывать по-другому. Сейчас они привязаны к средней зарплате на последнем месте работы: на одного ребенка – 25% зарплаты, на двух – 33%, на трех и более – 50%. Если отец не работает, то расчет идет от средней зарплаты по стране. Однако в новой редакции Кодекса алименты в такой ситуации вообще хотят отвязать от зарплаты.

- Задолженность определяется из следующих размеров: на одного ребенка – 50%, на двоих – 100%, на троих и более – 150% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, - сообщил Олег Слижевский.

Сейчас бюджет прожиточного минимума составляет 216 руб. 90 коп. Получается, алименты на одного ребенка от неработающего отца по новой схеме составили бы 108 руб. 45 коп., на двух – 216 руб. 90 коп., а на трех – 325 руб. 35 коп.

Депутаты озвучили и свои предложения для обновленного Кодекса.

- Если мы ведем речь о защите прав несовершеннолетних детей, мне хотелось бы осветить проблему многодетных семей, которые построили жилье с государственной поддержкой, - обратилась к министру депутат Наталья Климович. – При строительстве жилья помощь государства выделяется с учетом каждого ребенка. Но при разделе имущество делится поровну между отцом и матерью. Дети остаются чаще всего с мамой, а это минимум трое детей. А папе отходит такая же часть жилья. Это не совсем справедливо.

- Вопрос не такой однозначный. Мы действительно предварительно его рассматривали, так сразу на него не ответишь, - признался Олег Слижевский. – Иногда меняется место проживания ребенка уже после того, как был расторгнут брак, после того, как произошел раздел имущества. Порой ребенок, который ранее проживал с одним из родителей, впоследствии проживает с другим родителем. Моя позиция, что это более глубокий вопрос. Нельзя принимать поспешные решения, чтобы не нарушить право собственности.

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