Министр спорта: «В Беларуси вводят уголовную ответственность за допинг для спортсменов и их тренеров»

В Беларуси вводится уголовная ответственность за использование допинга, такой законопроект в первом чтении приняли депутаты парламента.

Законопроект представлял в парламенте министр спорта Сергей Ковальчук.

- Олимпийские игры 2008 года в Пекине, считавшиеся самыми успешными в спортивной истории нашей страны. Напомню, было завоевано 19 медалей. Из-за допинговых нарушений осталось 14 наград, - сказал министр. - Прошлый год был непростым в сфере борьбы с допингом. Всемирным антидопинговым агентством была объявлена неудовлетворительная работа антидопинговых агентств России и Украины и других стран. Благодаря системной работе на международном уровне наша страна смогла избежать подобного рода явлений.

Министр рассказал, что ответственность будет нести не только спортсмен.

- Практика показала, что при выявлении фактов применения допингов в большинстве случаев ответственность несет единолично спортсмен, получая спортивную дисквалификацию. А дисквалификация за допинг спортсмена, на подготовку которого вкладываются серьезные средства, как правило, означает завершение его спортивной карьеры. И негативно влияет на международный имидж страны. Кроме этого, длительное применение анаболических стероидов или гормональных препаратов вызывает ряд осложнений в здоровье атлета.

Законопроект вводит в Беларуси уголовную ответственность для спортсменов - за использование запрещенных в спорте веществ, а для тренеров и другого персонала - за склонение спортсмена к использованию запрещенных в спорте веществ. Еще законопроект предусматривает новое основание для увольнения спортсмена и тренера - в связи со спортивной дисквалификацией за допинг в спорте.

- Насколько остро стоит вопрос виновности в нарушении антидопинговых правил тренерами или иного персонала спортсмена? - поинтересовались депутаты.

- Острейшего вопроса с допингом сегодня нет. Но в прошлом году были случаи. В тяжелой атлетике одного тренера на 4 года дисквалифицировали и трех спортсменов. Вина тренера полностью доказана, - объяснил министр. - Но страдает в первую очередь спортсмен. Уголовная ответственность в нашем понимании заставит человека задуматься больше, чем административная и дисциплинарная.