Топ-10 концертов и спектаклей апреля в Минске

10. Тамара Гвердцители

17 апреля во Дворце Республики. Билеты: 30 – 100 руб.

Фото предоставлено организаторами

- Приехать с концертом в Минск в апреле и выступить с Президентским оркестром Беларуси для Тамара Гвердцители уже традиция. Нынешняя программа – это песни «Молитва», «Мамины глаза», «Виват, король», а также авторские премьеры.

9. Комедия «Идеальный свидетель»

13 апреля в КЗ «Минск». Билеты: 20 – 80 руб.

Фото предоставлено организаторами

- Известные российские актеры Игорь Ливанов, Юлия Такшина, Илья Глинников представят в Минске лирическую комедию «Идеальный свидетель» по пьесе Валентина Красногорова. Завязка спектакля интригующая: жених и невеста волею обстоятельств вынуждены предложить случайному встречному быть свидетелем на их свадьбе. Эта встреча меняет судьбу каждого из них.

8. Юмористы-«кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

16 апреля в КЗ «Минск». Билеты: 20 – 70 руб.

Фото предоставлено организаторами

- Юмористы-«кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в Минск приезжают каждый год. Этой весной они представят новую программу «Давайте посмеемся». «Кролики - это не только ценный мех...», - эта коронная фраза и дала название юмористам-долгожителям на эстраде.

7. Постановка «А вы все трое – мой отец?»

4 апреля в КЗ «Минск». Билеты: 25 – 105 руб.

Фото предоставлено организаторами

- Легкая, трогательная, романтическая комедия с кадрилью, танцами и фокусами «А вы все трое – мой отец?» привлекает не только сюжетом, но и актерским составом. В ролях - Анатолий Васильев, Андрей Леонов, Владимир Долинский, Ольга Лифенцева, Сергей Рудзевич.

6. Международный выставочный проект «Сальвадор Дали»

До 30 июня в Национальном художественном музее и в галерее Libra. Билеты: 15 – 20 руб.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

- Минск первый город в Восточной Европе, который принимает большой Международный выставочный проект «Сальвадор Дали». В экспозиции - более 100 произведений скульптуры, графики, ювелирного и декоративно-прикладного искусства из коллекции «Вселенная Дали» (Dali Universe). Cкульптуры Дали - «Космическая Венера», «Единорог», «Танец времени», «Леди Годива с бабочками», «Профиль времени», «Падший ангел», «Сюрреалистический воин» - перекликаются с его известными картинами.

5. Комедия «Чего же хотят мужчины?».

20 апреля в КЗ «Минск». Билеты: 25 – 100 руб.

Фото предоставлено организаторами

- Ирина Алферова, Ивар Калныньш, Илья Соколовский, Татьяна Абрамова представят в Минске комедию «Чего же хотят мужчины?» по пьесе «Сильвия» бродвейского драматурга А.Р. Герни. Главные герои — супруги, состоящие в браке уже 20 лет и осознающие, что их семейное существование превратилось в рутину. Однако развеять скуку предстоит собаке, которую муж берет в дом, чем приводит в ярость жену.

4. Дима Билан.

15 апреля в Falcon club. Билеты: 65 – 140 руб.

Фото: ФРОЛОВ Михаил

- Дима Билан умеет влюблять в себя. Одни восхищаются его талантом и трудолюбием, любовью к музыкальным и сценическим экспериментам. Но сейчас Билан замахнулся на мировой уровень и представит новое уникальное фэнтези-шоу «Планета Билан» на стыке музыки и перфоманса.

3. Группа «Звери».

20 апреля, Дворец спорта. Билеты: 48 – 70 руб.

Фото предоставлено организаторами

- Группа «Звери» с программой «Новый альбом + все хиты». Это первый концерт коллектива в Минске после выхода нашумевшего фильма «Лето», где Рома Зверь отметился одной из главных ролей и саундтреком, получившим приз на фестивале в Каннах.

2. Грузинский балет LELO

11 апреля в Доме офицеров Билеты: 15 – 80 руб.

Фото предоставлено организаторами

- Грузинский балет LELO и солист Гиви Кбилашвили представят программу «Душа Грузии». В декабре минувшего года коллектив уже выступал в Минске с большим успехом, а нынче у них не просто программа, а танцевальный спектакль, состоящий из 22 композиций и объединенный общей идеей. В каждом жесте, в каждом взмахе кинжала чувствуются характер, невероятная грация, поразительная техника и безудержная экспрессия.

1. ДиДюЛя

19 апреля в КЗ «Минск». Билеты: 30 – 100 руб.

Фото: ГАПОН Сергей

- В последние годы многие известные исполнители работают в тандеме с симфоническими оркестрами. И ДиДюЛя не стал исключением. В Минске этот виртуоз-гитарист с белорусскими корнями представит новую программу. А помогут ему в этом оркестр Olympia Classic и девушка-дирижер Ли Отта, которая успела поработать со многими знаменитыми коллективами, в том числе с Enigma и Gregorian.