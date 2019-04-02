Владимир Семашко: Налоговый маневр России - это нарушение Договора о Евразийском экономическом союзе

Владимир Семашко дал специальное интервью «Российской газете» ко Дню единения народов Беларуси и России (2 апреля). И рассказал, какие задачи ему поставил Александр Лукашенко при назначении послом в ноябре 2018 года.

- Он поставил одну задачу, но значительную. Видимо, учитывая мой большой производственный опыт, президент поручил минимизировать внешнеторговое сальдо между Россией и Беларусью. Пока сальдо отрицательное (минус 9,7 миллиарда долларов), и нас это не радует, - признался посол.

Какие проблемы существуют во внешнеторговых отношениях сейчас? Одна из основных - это компенсация налогового маневра (точнее, ее отсутствие). Напомним, налоговый маневр предполагает, что с 2019 по 2025 год вывозной пошлины на нефть России не будет (до этого она составляла 30%). При этом вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Следовательно, Беларусь должна покупать нефть по мировой рыночной цене, поэтому оказывается в невыгодном положении. По предварительной оценке, убытки Беларуси в 2024 году могут составить почти 11 миллиардов долларов.

Владимир Семашко назвал налоговый маневр нарушением межгосударственных договоренностей.

- Долго о проблеме налогового маневра я говорить не буду, лишь обозначу, что, на наш взгляд, это нарушение Договора о Евразийском экономическом союзе. Такого не должно было произойти, а если произошло, то следовало учитывать интересы и белорусской нефтепереработки, - рассказал дипломат.

Еще одна нерешенная проблема - согласование цен на энергоресурсы. Старый договор по газу заканчивается уже в этом году, а новые цены российская сторона до сих пор не утвердила.

- В 2019 году истекает срок действия Протокола о ценах на газ, который мы заключили в 2017-м, и мы до сих пор не можем быть уверены в том, каким будет новый документ. Свои предложения по методикам расчетов цен на газ Беларусь уже дважды официально направляла в ПАО «Газпром», Минэнерго и правительство РФ, но пока они так и остались несогласованными. Они состоят в том, чтобы поэтапно в переходный период 2020 - 2024 годов к моменту образования единого рынка природного газа, как это предусматривается Договором о создании ЕАЭС, цена на газ для Беларуси была как в Смоленской области. Иначе останутся неравные условия для субъектов хозяйствования наших стран.

Кроме проблем нефти и газа премьер назвал еще некоторые: продвижение белорусской мясо-молочной и другой продовольственной продукции на российский рынок, трудности с поставками нашей техники в Россию. В том числе - вопросы перевоза через Беларусь санкционки из других стран. «К сожалению, все эти проблемы пока остаются нерешенными», - добавил он.

- Хочу особо подчеркнуть, что Беларусь всегда ставила двусторонние отношения с Россией, в том числе интеграционные, в центр своей социально-экономической политики. Мы прекрасно осознаем значимость отношений с Россией для экономики нашей страны. Но в то же время - не просим преференций. Мы хотим равных условий для субъектов хозяйствования. Именно в этом видим основную цель интеграции. Именно так ее понимаем, - говорит Владимир Семашко.