2019-04-02T16:11:43+03:00
Спорт
КП Беларусь

France Football назвал самых высокооплачиваемых футболистов

130 миллионов евро в год – это много или мало?
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Месси сохраняет за собой первое место самого высокооплачиваемого футболиста. Фото: AFP/Xavier BonillaМесси сохраняет за собой первое место самого высокооплачиваемого футболиста. Фото: AFP/Xavier Bonilla
Изменить размер текста:

France Football опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов. Учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.

На первом месте нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он зарабатывает более 7 миллионов евро в месяц в клубе, а его суммарный доход составляет 130 миллионов в год.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду за год зарабатывает 113 миллионов. Перейдя в «Ювентус» он стал получает на 10 миллионов евро в год больше, чем в «Реале». К тому же в Италии проще налогообложение.

На третьем нападающий «ПСЖ» Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.

В топ-5 также Антуан Гризманн («Атлетико», 44 млн) и Гарет Бэйл («Реал», 40,2 млн).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Екатерина Карстен: «В детстве нравилось колоть дрова, работа в деревне заложила базу физических сил»
Великая спортсменка рассказала, как на 47-м году готовится к восьмой Олимпиаде, как боролась за медали с температурой и сломанным ребром, поведала о подарке мужа - кольце с олимпийскими кольцами [фото]
Новости 24
Иностранцы смогут находиться в Беларуси 10 дней без регистрации
«Катилось по проезжей части». У двух машин на МКАД отлетели колеса
На дне Комсомольского озера нашли тело 25-летнего минчанина, которого искали три дня
В Витебске облили краской «Табакерку»
Лукашенко: На каждом пятачке должны быть высажены деревья
Убил адвоката, готовился убить следователя. Завершено расследование дела белоруса - участника банды Мариянчука
За секс с 15-летним подростком 20-летняя жительница Горок попала под уголовную статью
Кто-то сегодня выиграет 100 000 рублей. И это не шутка!
Курсы валют 2 апреля: доллар подорожал, евро стал дешевле
Лукашенко о посевной: «Хватит свои просчеты списывать на погоду»
Лукашенко назначил министра сельского хозяйства и председателя Шкловского райисполкома
В Копыльском районе парень поднялся на опору ЛЭП и погиб
С начала года клещи в Беларуси покусали семерых человек
В Лиде после занятий спортом умер 10-классник
Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов
В Минске сгорел грузовик MAN - водитель получил ожоги
В Минске ищут 25-летнего парня, у него проблемы с сердцем
Механизатор на тракторе удирал от ГАИ змейкой по встречке
Певица Зена выступит на Eurovision Party в Москве
ЦИК Украины обработал 90% протоколов: по-прежнему в лидерах Зеленский
На майские праздники пустят дополнительные поезда
В Минске переименуют несколько остановок общественного транспорта
В Борисове начальницу банка обвиняют в присвоении денег клиентов: она оформляла на них кредит
ЧП на стройке «Газпром центра»: погиб рабочий