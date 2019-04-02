КП Беларусь
France Football назвал самых высокооплачиваемых футболистов
130 миллионов евро в год – это много или мало?
Месси сохраняет за собой первое место самого высокооплачиваемого футболиста. Фото: AFP/Xavier Bonilla
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France Football опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов. Учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.
На первом месте нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он зарабатывает более 7 миллионов евро в месяц в клубе, а его суммарный доход составляет 130 миллионов в год.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду за год зарабатывает 113 миллионов. Перейдя в «Ювентус» он стал получает на 10 миллионов евро в год больше, чем в «Реале». К тому же в Италии проще налогообложение.
На третьем нападающий «ПСЖ» Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.
В топ-5 также Антуан Гризманн («Атлетико», 44 млн) и Гарет Бэйл («Реал», 40,2 млн).
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