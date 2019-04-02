France Football назвал самых высокооплачиваемых футболистов

France Football опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов. Учитывались зарплата, бонусы и другие доходы игроков.

На первом месте нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он зарабатывает более 7 миллионов евро в месяц в клубе, а его суммарный доход составляет 130 миллионов в год.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду за год зарабатывает 113 миллионов. Перейдя в «Ювентус» он стал получает на 10 миллионов евро в год больше, чем в «Реале». К тому же в Италии проще налогообложение.

На третьем нападающий «ПСЖ» Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.

В топ-5 также Антуан Гризманн («Атлетико», 44 млн) и Гарет Бэйл («Реал», 40,2 млн).