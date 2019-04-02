Система оплаты «дорожного налога» пока остается прежней

В начале года Минфин обнародовал проект нового указа президента «О платежах за участие в дорожном движении» - речь идет о так называемом дорожном налоге, т.е. госпошлине за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Напомним, пошлину нужно платить вместе с прохождением техосмотра, она зависит от массы автомобиля и, как правило, составляет 153 рубля в год. Многие водители с тех пор решили: техосмотр не проходить, пошлину не платить – мол, штрафы обойдутся дешевле…

В новом указе основные изменения касаются физлиц, которые смогут платить налог ежемесячно, как страховку. Цена вопроса осталась прежней: например, за самый популярный диапазон массы легковушки - те же 153 рубля в год. Если оплатить минимум за год - выйдет на 20% дешевле. Получается, лучше стало всем: и тем, кто использует машину круглогодично и сможет получить скидку, и тем, кто ездит, скажем, только летом и платит помесячно.

Отсутствие оплаты планировалось автоматически отслеживать через камеры - по некоторым данным, для этого собирались задействовать мощности BelToll. За каждое выявленное нарушение – штраф 25,5 рубля, который надо будет оплатить в течение 30 дней с момента получения «письма счастья». Посмотреть собственные нарушения можно будет на сайте portal.gov.by (нужно ввести номер техпаспорта), также будет смс-рассылка.

Некоторые изменения должны были вступить в силу уже 1 апреля. Автовладельцы с просроченным техосмотром затаились, и в результате в последние дни марта станции, осуществляющие техосмотр, опустели почти полностью. Наступил апрель, но ничего не изменилось - документ не подписали (на момент сдачи номера в печать вечером 1 апреля. – Ред.). Так что правила оплаты дорожного налога остались пока прежними.

- Что делать водителям, которые ждали 1 апреля? Проходить техосмотр! - заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. - Разве у нас закон, что не надо проходить техосмотр? Или кто-то ответственность снял за непройденный ТО? Понятно, что никто не хочет платить. Любое решение, связанное с оплатой, негативно воспринимается.