«Украину ожидают насыщенные три недели»: Во втором туре президентских выборов актер Владимир Зеленский поборется с Петром Порошенко

ЦИК Украины объявит окончательные данные первого тура президентских выборов 10 апреля. Но ситуация принципиально не изменится: 21 апреля состоится второй тур, в котором сразятся шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Третье место заняла Юлия Тимошенко, бывшая некогда премьер-министром страны.

«ВПЕРВЫЕ БЫЛО ТРИ ФАВОРИТА НА ДВА МЕСТА В ФИНАЛЕ»

Для наших южных соседей это шестые выборы президента. Как бы нам не казалось странным, но второй тур на президентских выборах в Украине - обыденность. Только дважды - в 1991 году и в мае 2014 года, на внеочередных выборах на фоне конфликта на юго-востоке страны и референдума в Крыму украинского президента избрали с первой попытки. Тогда Петр Порошенко получил 54,7%.

Юлия Тимошенко заняла третье место после первого тура президентских выборов. Фото: tymoshenko.ua

Выборы-2019 были рекордными по количеству участников - 39, длине бюллетеня - почти метр, и тому, что еще никогда в стране не было такого большого перерыва между электоральными кампаниями общереспубликанского значения.

- Главная особенность президентских выборов, первый тур которых прошел, - это три фаворита на два места в финале, - рассказал «КП» украинский политолог Евгений Магда. - Это наложило свой отпечаток - кампания была жесткой, наполненной компроматом и обвинениями. Но сам день голосования 31 марта показал, что страх массового подкупа и фальсификаций был безоснователен. На мой взгляд, это показывает, что Украина политически развивается.

Еще одна особенность этих выборов - в Украине пять лет не было общенациональных выборов. За это время возникли определенные ожидания, появилась усталость общества, в том числе и от войны, которая все еще продолжается. Погибло около 13 тысяч человек на Донбассе - подчеркну, это данные ООН, не украинские.

Следующие крайне важные выборы в Украине состоятся 27 октября - выберут депутатов Верховной рады. И как говорят уже сейчас, любому президенту будет непросто с новым составом рады: и у того, и у другого будет серьезная оппозиция среди депутатов.

- Что касается Юлии Тимошенко, не думаю, что можно даже говорить о ее премьерстве раньше, чем пройдут парламентские выборы. У нас правительство не слагает свои полномочия перед новоизбранным президентом, оно слагает полномочия перед новоизбранным парламентом. Новому президенту нужно будет работать с этим кабинетом даже не до 27 октября, а до начала декабря. Украина - парламентско-президентская республика. Основные полномочия президента - в сфере обороны, внешней политики, он может быть субъектом законодательной инициативы, вносит кандидатуры главы СБУ, генпрокурора. Да, полномочия достаточно широкие, но президент решает не все.

Возможую будущую инагурацию Владимир Зеленский уже отрепетировал в сериале "Слуга народа" в роли народного президента Василия Голобородько. Фото: кадр видео

«ЗЕЛЕНСКИЙ ПЫТАЕТСЯ ВСЕМ ПОНРАВИТЬСЯ, КАК КУПЮРА В ПЯТЬСОТ ЕВРО»

У прошедшего во второй тур выборов 41-летнего комика, шоумена Владимира Зеленского нет опыта в политике. На выборы он пришел без программы и предложил людям самим ее написать - на этом создание политической платформы у кандидата закончилось. Но в первом туре он набрал больше 30% голосов и оторвался от Порошенко - у действующего президента 15,9%.

- В чем особенность Зеленского? Он фактически является чистым лицом. При этом он не демонстрирует своей четкой позиции по каким-то вопросам. Периодически позицию проговаривают представители его штаба, но не он сам. Такое впечатление, что Зеленский всем пытается понравиться, как купюра в 500 евро, - объясняет Евгений Магда. - Он хорошо узнаваем, но многие его ассоциируют с его героем Голобородько из популярного в Украине политического комедийного сериала «Слуга народа» - этаким президентом-выходцем из народа, который борется с клановостью, олигархами и коррупцией в политике. Но при этом в новых сериях «Слуги народа», которые показали перед первым туром, было очень заметно влияние российской пропаганды.

- Спасибо каждому украинцу, кто голосовал сегодня не по приколу! - сказал Зеленский в своем штабе сразу после оглашения данных экзитполов вечером 31 марта. После чего передал послание для Порошенко: мол, я не являюсь ставленником Коломойского.

Что значит это высказывание? Именно олигарху Игорю Коломойскому (ему принадлежит украинский телеканал «1+1», на котором бывший кавээнщик Зеленский сделал большое количество шоу и участвовал в создании сериала «Слуга народа») обязан своим коммерческим и политическим успехом Зеленский. Канал Коломойского сыграл важную роль в раскрутке Зеленского, а в команде актера-политика работают юристы и охранники олигарха.

- Говорят, и этому есть подтверждения, что союзником Зеленского действительно является Игорь Коломойский, - говорит Евгений Магда. - Известный украинский олигарх сейчас находится в Израиле, и он, кстати, крепко обижен на Порошенко за то, что потерял «ПриватБанк».

Кстати, в декабре 2018 года в своем интервью Игорь Коломойский сообщил, что готов оказать финансовую помощь любому кандидату, чтобы не допустить прохождение Петра Порошенко во второй тур президентских выборов:

- Я болею за всех, кто опередит Петра Алексеевича в первом туре. Если это будут пять человек, то я буду счастлив. Хотел бы пожелать ему занять на выборах почетное шестое место.

«ПОЛГОДА НАЗАД ГОВОРИЛИ, ЧТО ПОРОШЕНКО НЕ СТОИТ ВЫДВИГАТЬСЯ ВООБЩЕ»

53-летний Петр Порошенко строил свою программу на имидже государственника-патриота, который обустроил украинскую армию и защищает Украину от России. Но, по данным январских опросов, 71% украинцев считало, что события в стране развиваются в неправильном направлении, а осенью прошлого года ситуация с рейтингом действующего президента была еще хуже - только 7- 8% избирателей поддерживало Порошенко. Правда, получение украинской церковью автокефалии помогло ему привлечь на свою сторону часть патриотически настроенных украинцев.

Петр Порошенко в первом туре уступил главному сопернику более 10% голосов.Фото: REUTERS

- Скоро закончится 31 марта - и все, закончатся шутки. Помните, на переговорах по ситуации в Украине Россию представлять будет не Галкин и не Петросян, а Путин, - сказал Порошенко в своем штабе, узнав, что он вышел во второй тур.

- Еще полгода назад бытовало мнение, что Порошенко не стоит выдвигаться, что он не пройдет, - говорит Евгений Магда. - Но он достаточно уверенно прошел и выполнил свою тактическую задачу выхода во второй тур.

- Состоятся ли дебаты, которых так ждет Петр Порошенко?

- У нас есть запрос на публичные дебаты перед вторым туром. Я думаю, что Зеленский будет всячески их избегать - у него нет четкой позиции по политическим вопросам, она не может прорезаться за это короткое время. Признаюсь: сказать, чем точно закончатся выборы, на сегодняшний момент я не возьмусь. Даже если избиратель проголосовал за кого-то из этих двух кандидатов в первом туре, это не означает, что он не поменяет мнение. И Порошенко, и Зеленскому нужно подтверждать свой электорат, с одной стороны, а с другой - привлекать новый электорат. Украину ожидают насыщенные три недели. Думаю, появится новый компромат на Порошенко на контролируемом Коломойским канале «1+1». Что будет против Зеленского - неизвестно. Какой компромат? Что можно собрать на человека, который воспринимается многими людьми как кандидат-надежда, как то самое новое лицо, которое украинцы так ждут. И это серьезная проблема для штаба Порошенко.

ЕСТЬ ВОПРОС

Изменятся ли украинско-белорусские отношения при новом президенте?

- У Зеленского на сегодня нет какой-то четкой позиции по отношению к Беларуси, - говорит политолог Евгений Магда. - Увы, нет четкой позиции ни по одной важной политической проблеме: ни по Донбассу, ни по Крыму, куда уже до Беларуси. Он отстреливается общими словами и шутками, но если вдруг его изберут, такая позиция может стать проблемой. Кстати, 1 марта Лукашенко выразил публичную уверенность, что победит Порошенко. Немного времени - и мы узнаем, был ли прав белорусский президент.