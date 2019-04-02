5 главных вопросов про облигации и прибыль от них

Что такое облигация?

Если бизнесу не хватает денег на развитие, он может, например, пойти в банк за кредитом. А может обратиться за помощью к обычным людям и предложить такую сделку: они дают ему в долг какую-то сумму, а предприятие обещает вернуть ее спустя время с процентами. Облигация и есть ценная бумага, которая подтверждает, сколько именно денег вы дали, когда вам должны их вернуть и с какими процентами.

В чем плюсы и минусы облигаций по сравнению с вкладами?

Главный аргумент в пользу облигаций - это ставки. Обычно заработать на ценных бумагах можно больше, чем на депозитах. Например, ставки по облигациям в белорусских рублях доходят до 15% (по вкладам можно рассчитывать в лучшем случае на 12,5%), а по валюте можно было получить и все 7% (предложения банков сейчас - 2 - 3%).

Но есть и ложка дегтя.

- Плата за то, что проценты по облигациям выше, чем по депозитам, заключается в риске, - объясняет Александр Сабодин, директор по развитию компании «ФТМ Брокерс». - Возврат банковских вкладов гарантирован государством. Даже если банк обанкротится, все его вкладчики все равно получат свои деньги, как это, например, произошло несколько лет назад с вкладчиками Дельта Банка. Но если обанкротится компания, выпустившая облигации, то ситуация будет не столь однозначной. Может, деньги будут возвращены при процедуре банкротства в порядке очереди, а может, и не будут, если у компании не хватит средств. Поэтому начинающим вкладчикам я бы посоветовал не гнаться за высоким процентом по облигациям, а купить ценные бумаги, выпущенные государством или государственной компанией. Они будут самыми надежными. Тем более только у государства в лице Минфина и Нацбанка сохранилась возможность выпускать облигации в иностранной валюте.

Еще один нюанс, который нужно иметь в виду. Если вклад в банке вы можете открыть хоть на месяц, то облигации - инструмент долгосрочный, чаще всего на несколько лет. И получить деньги раньше времени может быть затруднительно.

- Облигации - это долгосрочные вложения. На них стоит обратить внимание в первую очередь тем, кто не планирует в ближайшее время тратить свои сбережения. Теоретически продать облигацию можно, но при этом придется заплатить комиссию брокеру, а на вторичном рынке ценные бумаги часто продаются с дисконтом. Грубо говоря, если вы купили облигацию за 1000 рублей, то перепродать кому-то сможете только за 800. Поэтому нужно четко понимать, что если вы захотите избавиться от облигации, то можете не только не заработать, но еще и потерять, - говорит Александр Сабодин.

Нацбанк запретил компаниям выпускать облигации в валюте. Как выплатят доход тем, кто купил их до запрета?

Раньше белорусские компании нередко выпускали именно валютные облигации. Бизнес получал доллары-евро, а покупатели облигаций - возможность заработать в два-три раза больше, чем на вкладах. Однако в конце прошлого года Нацбанк в рамках мер по дедолларизации, по сути, запретил облигации в иностранной валюте. С 1 марта этого года право выпускать облигации в долларах-евро осталось только у государства, а банки и компании должны ограничиться ценными бумагами в белорусских рублях.

Но как получат свой доход те, кто купил облигации в валюте до запрета, а погашение по ним будет еще нескоро?

- С 1 марта 2019 года расчеты между резидентами по корпоративным облигациям, номинированным в иностранной валюте, допускаются исключительно в белорусских рублях, - комментируют в Нацбанке. - Вместе с тем использование иностранной валюты по облигациям резидентов, номинированным в иностранной валюте, допускается до полного исполнения по ним эмитентом своих обязательств при условии, что выпуск облигаций был зарегистрирован до даты официального опубликования постановления - 22 декабря 2018 года. Случаи и порядок использования иностранной валюты определяются участниками соответствующих сделок исходя из требований Правил проведения валютных операций, утвержденных постановлением правления Нацбанка от 30 апреля 2004 г. №72, без учета изменений, внесенных постановлением правления Нацбанка от 19 декабря 2018 г. №612.

Получается, если когда-то вы купили валютные облигации компании, которая зарегистрировала их выпуск до 22 декабря прошлого года, она может выплатить причитающуюся вам сумму в валюте. Но обязана ли она это делать или может перевести доход в рубли?

- По сути, новые правила не распространяются на облигации, выпуск которых был зарегистрирован до 22 декабря 2018 года. Поэтому я трактую это так: такие облигации должны быть погашены в той валюте, в которой они выпускались, - считает Александр Сабодин. - Однако нужно внимательно изучить договор, который вы заключили с эмитентом облигаций. В нем могут быть оговорки. Например, еще до введения этих ограничений один из банков в договоре прописывал, что сумма денежных средств по его валютным облигациям может быть выплачена в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день погашения. Насколько я знаю, банк этой возможностью не воспользовался, но такую лазейку для себя оставил.

Кстати, сейчас в продаже все еще есть валютные облигации. Они выпущены теми компаниями, которые зарегистрировали их выпуск до 22 декабря прошлого года, но не успели распродать. Как их купить, если расчеты в валюте при покупке облигаций запрещены?

Как пояснили «Комсомолке» в одной из компаний, которая оказывает брокерские услуги, сейчас система работает так. Облигация может быть номинирована в валюте. Если вы захотите ее купить, то расплачиваться придется в рублях по официальному курсу. Например, номинал облигации - 1000 долларов. При курсе «зеленого» в 2,1285 руб. вы заплатите за нее 2128 руб. 50 коп. А если курс будет повышаться или понижаться, то в рублях вы, соответственно, можете заплатить меньше или больше. По такой же схеме вам будут выплачивать доход по этим облигациям: процент рассчитывается исходя из валютного номинала облигации, а выплачивается в пересчете на рубли. Например, доход с облигации номиналом 1000 долларов и со ставкой 7% составит 70 долларов в год. Эту сумму вам выплатят в рублях. Так что такие «долларово-рублевые» облигации все равно остаются выгоднее валютных вкладов.

Как купить облигации?

Процедура зависит от того, какие именно ценные бумаги вы собираетесь купить - документарные или бездокументарные. Документарная облигация отпечатана на бумаге, купить ее очень просто. Вы приносите деньги компании или посреднику, которому она поручила их продажу, а взамен получаете облигацию. Но гораздо чаще компании выпускают бездокументарные облигации. В напечатанном варианте их не существует - только в виде виртуальной записи на специальном счете депо в депозитарии. Для покупки таких облигаций понадобится провернуть целую операцию: заключить договор с посредником (банком или брокерской компанией), открыть счет депо, перечислить посреднику деньги за облигации, а он купит их на бирже и переведет на ваш счет депо. Все это стоит денег. Например, открыть счет депо будет стоить порядка 15 - 20 рублей, а брокер еще и возьмет комиссию за свои услуги, которая может доходить до 50 рублей за сделку.

Какие облигации можно купить прямо сейчас?

- В первую очередь - государственные. Например, сейчас в продаже есть облигации Минфина выпуска №252. Номинал облигации - 1000 долларов, дата погашения по ним - 22 августа 2024 года. Ставка составляет 4,2% годовых.

- В продаже пока есть валютные облигации некоторых компаний (хотя все расчеты по ним будут проходить в рублях). Можно купить, например, облигации ООО «Ультрасвет» (номинированы в долларах, ставка - 7,5% годовых) или ОАО «Обувь» (тоже в долларах, ставка 7%).

- Можно обратить внимание и на облигации в белорусских рублях. Скажем, ООО «Интерсталь» предлагает ставку в 15% годовых, СЗАО «Простормаркет» (ей принадлежит сеть магазинов ProStore) - 12%, а ЗАО «Несвижский агрокомбинат» - в 9%.