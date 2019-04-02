«Мама стесняется возвращаться на работу – у нее 25 швов на лице»

- Хорошо, что это не мой участок, не мне убирать, - машет рукой худенький пожилой дворник, показывая мне пятна крови около дома № 109 по улице Гагарина. Они появились здесь в пятницу, 29 марта, но до сих пор кажутся свежими, если солнце упадет под определенным углом.

- Утром в субботу увидели, подумали, тут поросенка резали, - рассказывает пожилая женщина.

Резали на Гагарина не поросенка. Здесь поножовщиной закончилась перебранка трех женщин. Повздорили из-за собаки. По предварительной информации, 50-летняя женщина выгуливала собаку, ей сделали замечание мать с дочерью, которые шли мимо. Ссора перешла в потасовку, а потом в руках одной из женщин оказался нож… Одной из своих оппоненток она сильно изрезала лицо, второй досталось меньше. «Комсомолка» встретилась с участницами конфликта. Женщины рассказали свою версию событий.

У Маши перевязана рука, а на носу три шва. Врачи обещают, что нос заживет "ювелирно".Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Это я была с собакой, а не она! – рассказывает Маша. У девушки повязка на носу, рука забинтована. Мария собирается к маме в больницу, той должны снять швы. – В пятницу мама приходила ко мне в гости, вечером я пошла ее проводить, заодно и собаку решила выгулять. А из подвала вышла женщина с большой сумкой или мешком, собака испугалась и начала гавкать. Женщина стала ругаться, говорит: «Я сейчас вашу шавку порешу!». Мама ей тоже ответила грубо. Она стала на собаку кидаться, а мама ее сумочкой вот так вот шлепнула. Потом эта женщина сзади подошла и ударила маму, я не видела, что ножом, только увидела, что у мамы лицо залилось кровью. И меня по носу. Дальше не помню, что было, я была в состоянии аффекта. Мама уже мне рассказала, что я эту женщину повалила, держала ее руку с ножом. А мама выскочила на дорогу, остановила машину, вышел мальчик, вызвал милицию и скорую.

У Светланы, той самой женщины, в руках которой был нож, лицо в синяках. Это Мария с мамой ее избили, объясняет Светлана.

У Светланы все руки в шрамах от собачьих укусов - поэтому, объясняет женщина, она и боится незнакомых собак.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- В подвальном помещении скоро магазин откроется, я там подрабатываю. В тот вечер домой шла. Вышла из подвала, а там две женщины с собакой. Собака прыгнула на меня, я испугалась. Знаете, я собаками занимаюсь уже больше двадцати лет, и разведением, и дрессировкой, знаю, на что они способны. Поэтому незнакомых собак очень боюсь. Свои меня не кусали, а чужие вот, и вот, - показывает она затянувшиеся шрамы, - Я сказала женщинам, чтобы они надели на собаку намордник. А они мне в ответ, мол, ты бомжиха, это на тебя надо надеть намордник и прицепить на поводок. Собака снова ко мне кинулась, а женщины смеются! Я опять им сказала, чтобы они собаку убрали. Они меня повалили и ногами начали бить по голове. Я до своей сумки дотянулась, вытащила телефон, набрала 102. Они телефон выхватили, очки разбили и растоптали. Я лежу на земле, и собака тут же прыгает. Я вспомнила, что в сумке нож, брала на работу, чтобы продукты резать. Вытащила его, стала отмахиваться от собаки, а женщины эти как раз надо мной наклонились. Я от собаки отмахивалась вслепую, так получилось, что случайно попала по лицу одной и второй.

Кроме синяков на лице, у Светланы подозрение на сотрясение мозга. После событий той ночи постоянно повышенное давление и один глаз практически перестал видеть. Все эти дни, говорит Светлана, она переживает за пострадавшую женщину. Но навестить ее в больнице пока не решилась.

- Не думаю, что мама захочет сейчас с ней разговаривать, - вздыхает Маша. – У нее не только 25 швов на лице, у нее психологическая травма! У мамы работа связана с людьми, теперь она не знает, как выходить на работу с таким лицом, стесняется. Врачи сказали, что мне нос зашили ювелирно, все заживет и будет незаметно, а маме придется позже делать пластическую операцию.

Все участницы конфликта в этот день пили спиртное, но никто не считает, что был пьян. Светлана с мужем на двоих выпили бутылку сухого вина, а Мария с мамой – по бутылке пива.

Годовалый пес, из-за которого разгорелся конфликт – мохнатая помесь терьера и дворняги – никого не покусал и сам в потасовке не пострадал. Но теперь побаивается выходить на прогулку и прячется от незнакомых, рассказала Маша.

Правоохранительные органы продолжают проверку.