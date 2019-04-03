«Белавиа» получает еще два самолета. На этот раз - бэушные «Боинги» предыдущего поколения

Как известно, поставки четырех новейших Boeing-737 MAX 8 в авиакомпанию «Белавиа» пока приостановлены - до выяснения обстоятельств двух крупных авиакатастроф. Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился новенький Boeing 737 MAX 8, погибло 157 человек. Осенью прошлого года точно такой же самолет авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии - 189 погибших. Результаты расследования еще не объявили, однако в обоих случаях уже винят неправильно сработавшую электронику: мол, она вмешивается в работу пилотов, берет управление на себя и буквально сваливает самолет в штопор. Авиакомпании Америки и Европы временно отказались от использования таких самолетов - до решения вопроса с их безопасностью.

Однако «Белавиа» продолжает наращивать флот. Кроме заказанных трех новых Embraer авиакомпания продолжает получать бэушные самолеты. По данным «Комсомолки», сейчас оформляются в оперативный лизинг два самолета Boeing 737-800 NG - это самолеты предыдущего поколения. Первому самолету 14 лет, раньше он эксплуатировался в испанской, турецкой и румынской авиакомпаниях.

Первому самолету 14 лет, раньше он эксплуатировался в испанской, турецкой и румынской авиакомпаниях. Фото: Thomas Schmidt-Blindenhofer, Planespotters.net.

Второму самолету 8 лет - все это время он эксплуатировался в турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines. Интересно, что все 75 самолетов этой авиакомпании имеют собственные имена. Борт, который будут эксплуатировать белорусы, назывался Hande - так зовут популярную 25-летнюю турецкую фотомодель и актрису Ханде Эрчел.

Второму самолету восемь лет – все это время он эксплуатировался в турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines. Фото: Severin Hackenberger, Planespotters.net.

- Мы ждем оба самолета уже в этом месяце, - рассказал «Комсомолке» замдиректора авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

Напомним, первый самолет такой модели для Беларуси оказался только для избранных. Он появился в 2003 году - новенький Boeing 737-800 Next Generation в VIP-компоновке купили для руководства страны. В 2014 году «Белавиа» получила в оперативный лизинг такую же модель, рассчитанную на 189 пассажиров, тогда самолету было 14 лет. Через год авиакомпания получила еще один такой же - он был 12-летним. А в 2016 году воздушный флот авиакомпании пополнили сразу три такие же модели, на этот раз совершенно новенькие, прямо с завода. Кстати, один из тех самолетов был первым «васильком» - первым самолетом в новой раскраске после проведенного ребрендинга.

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