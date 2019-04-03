Парень поднялся на опору ЛЭП и погиб: «Почему Юра полез туда, неизвестно»

- Мы в таком шоке… Юра работал по распределению в колхозе механиком, ему было 22 года, - говорят в агрогородке Тимковичи Копыльского района. - В минувшую субботу он на почте получил зарплату. Был в отпуске. Жил с мамой. Юра такой спокойный, безотказный парень. Вся деревня плачет - до такой степени жалко.

Трагедия произошла в минувший вторник, 1 апреля, в деревне Гулевичи, что в Копыльском районе.

Двое молодых людей, жители агрогородка Тимковичи, вечером приехали в Гулевичи. Машину и телефоны они оставили на расстоянии около 500 метров от воздушной линии электропередачи. Подойдя же к опоре, один из молодых людей поднялся к проводам, и его ударило электрическим током (напряжение 10 тысяч вольт), сообщает «Белэнерго».

Приятель парня вызвал бригаду скорой медицинской помощи. К несчастью, прибывшие медики лишь констатировали смерть молодого человека. Что же побудило парня приблизиться к опоре ЛЭП, сейчас выясняют следователи.

- По факту смерти молодого человека проводится проверка. Точная причина его смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы, - говорит официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В среду парня похоронили.

- Его друг, который поехал с ним в ту деревню, был на похоронах. Почему Юра полез на опору ЛЭП, неизвестно, - говорят в агрогородке. - Все в догадках.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Высокое напряжение поражает на расстоянии»

- В этом году это первый случай, когда человек погиб от поражения электрическим током возле линии электропередачи (ЛЭП), - говорит начальник информационно-аналитического отдела «Белэнерго» Александр Мальков. - Высокое напряжение поражает даже на расстоянии. И я советую держаться от линии электропередачи как можно дальше. Лучше всего - на расстоянии 50 метров. Также важно помнить, что остановка, заправка, ремонт машин под ЛЭП категорически запрещается. Кроме того, не прикасайтесь к оборванным проводам и держитесь от них на расстоянии 8 метров. Любителям рыбалки напоминаем: ловить рыбу в водоемах под ЛЭП запрещено. Нельзя и проходить с поднятой вверх разложенной удочкой под проводами.