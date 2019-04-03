Ради ремонта набережной уровень Свислочи зимой понизят на метр

- В прошлом году в Минске отремонтировали миллион квадратных метров дорог, в этом году запланирован такой же объем работ, - рассказал главный инженер «Горремавтодора» Ярослав Павловский. - С начала года уже отремонтировали 55 тысяч квадратных метров. Работает 20 бригад круглосуточно. Планируем завершить ямочный ремонт до 1 мая.

В первых числах мая дорожники планируют открыть движение по двум ремонтируемым мостам на МКАДе. Сейчас там идут работы на половине проезжей части - меняют балки и асфальт. К ремонту вторых половинок приступят в июле, после Европейских игр, а вновь открыть движение собираются к началу ноября.

Для строительства дороги снесут ДОСААФ и ГУВД

Со второго полугодия дорожники приступят к продолжению первого транспортного кольца. Этот участок соединит развязку на Дзержинского с улицей Толстого - там планируют построить еще одну развязку.

- Участок хоть и небольшой, но сложный, - рассказал директор «Гордорстроя» Александр Ярошик. - Там будет пересечение с действующим железнодорожным полотном, остановить движение по которому невозможно. Нужно будет сносить ряд зданий, среди которых ДОСААФ и ГУВД. Поэтому строительство растянется на 2 - 2,5 года.

Новый участок соединит развязку на Дзержинского с улицей Толстого - там планируют построить еще одну развязку.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Потом строители займутся еще двумя мостами на МКАД, в районе Шабанов и через железную дорогу в Лошице.

В сентябре начнут реконструкцию набережной Свислочи районе здания Минобороны. Для этого зимой на метр опустят уровень воды в реке. Откроют обновленную набережную летом следующего года.

- А новой «стройкой века» станет реконструкция самого длинного в Минске путепровода - на проспекте Жукова в районе старинной кирпичной водонапорной башни, - рассказал Александр Ярошик. - Только на проектные работы понадобится полтора года. Из-за своей конструкции он будет очень неудобным в ремонте. На 3 года придется полностью закрывать движение, и, учитывая транспортный поток, это создаст большие неудобства минчанам.

Переход у «Замка» хотят копать таким же щитом, как в метро

Давно говорят о строительстве подземного перехода у торгового центра «Замок». Напомним, там был обычный переход, но после смертельной аварии его закрыли, а транспортные потоки отгородили забором.

- Сейчас разрабатывается предпроектная документация, - рассказал Ярошик. - Считаем, сколько денег понадобится на строительство подземного перехода. Строить обычным методом отказались - перекрывать даже частично проспект Победителей никак нельзя. Сейчас рассматриваем применение ручного проходческого щита, который есть у метростроевцев. Это как «Алеся», только он короче и все происходит вручную. Но щит круглого сечения, а нам надо прямоугольного. Варианта два: либо брать в аренду за границей, либо ждать, пока такой появится у кого-то из белорусских застройщиков.

Таким же методом в перспективе хотят продлить подземный переход от метро «Немига» до торгового дома на одноименной улице.

Скоростной трамвай появится не раньше чем через 6 - 7 лет

Много лет идут разговоры о строительстве в Минске трассы для скоростного трамвая - он сможет разгоняться до 80 км/ч. Начать хотят со строительства ветки из Сухарево до «Короны» на Кальварийской. Линия пройдет по Шаранговича, Пономаренко, Харьковской.

- Перспектива неблизкая, даже предпроектной документации пока не разрабатывалось, - рассказал Александр Ярошик. - Понятно, что строительство ветки - дело непростое. Не должно быть никаких пешеходных переходов, автомобили не должны пересекать трамвайную линию. Строительство линии скоростного трамвая дешевле, чем строительство метро, примерно в 2,5 раза. Думаю, что проект может быть реализован не раньше чем через 6 - 7 лет.

ЖДЕМ-С!

Движение по уже построенной Южной магистрали, которая соединяет Аэродромную и Асаналиева, откроют в середине мая. Тогда же закончат ремонт улицы Клары Цеткин и работы на Богдановича в районе Троицкого предместья. К десятым числам мая завершится ремонт моста через Свислочь на проспекте Машерова. А вот развязку на проспекте Дзержинского обещают открыть к 1 мая. Тогда же закончат работы в сквере у стадиона «Динамо».