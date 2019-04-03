Плохо обработанная свинина - основной источник заражения гепатитом Е

- Сергей Владимирович, кажется, что медицина сегодня всесильна, но после недавних внезапных смертей детей от менингита становится жутковато. Почему еще накануне внешне здоровый человек умирает за считаные часы?

- Менингиты, в частности менингококковая инфекция, распространены шире, нежели мы наблюдаем. Из 10 тысяч носителей менингококковой инфекции менингит (воспаление оболочек мозга) или менингококцемия (сепсис, заражение крови) разовьется лишь у одного. У остальных носительство может протекать бессимптомно или как ОРВИ - с насморком и красным горлом.

Тысячи человек заразились, но лишь один будет болеть тяжело. Еще два десятка лет назад только от молниеносных форм гнойного менингита в нашей стране умирало до 28 человек в год. Сегодня эта цифра снизилась в разы, болезнь чаще развивается у детей до пяти лет. В группе риска люди с различными иммунодефицитами, в том числе с некоторыми не выявленными генетическим дефектами иммунной системы.

- Как понять, что нужна срочная госпитализация, если кажется: посплю немного - и станет легче?

- Да, это главная опасность, особенно для маленьких детей. Они могут не жаловаться на конкретные симптомы. Но если поднимается высокая температура, начинается сильная, не проходящая головная боль и рвота, которая не приносит облегчения, - возможно, это признаки менингита (воспаления оболочек мозга). Если высокую температуру сопровождает сыпь - на ногах, ягодицах, других местах - это подозрение на менингококцемию (заражение крови).

При подтверждении диагноза счет идет на минуты. Если произойдет кровоизлияние в надпочечники - медицина будет бессильна, надпочечники нельзя заменить, как почки, печень или легкое. Поэтому обращайте внимание на кожу и возможную сыпь в виде мелких кровоизлияний. Насколько тяжело будут протекать менингит или менингококцемия, зависит не столько от дозы бактерии, сколько от самого организма и генетической составляющей. Иногда врачи не успевают помочь - настолько молниеносно развивается болезнь.

«Если не лечить - на всю жизнь могут остаться побочные эффекты болезни»

- Причиной менингита могут быть не только бактерии, но и вирусы?

- Пути заражения разные, может быть энтеровирус - человек заражается при купании в водоемах, наглотавшись воды. В этом случае может развиваться сыпь, начинаться понос, а может - серозный менингит. В сезон купаний происходит фекальное загрязнение водоемов инфекцией - у одного она может проявиться жидким стулом, у другого - воспалением мозговых оболочек. Вовремя диагностированный менингит сейчас лечат хорошо. Если не лечить - на всю жизнь могут остаться побочные эффекты болезни, в том числе периодически возникающая сильная головная боль.

- Некоторые пугают, что менингит можно заработать, выйдя на улицу с мокрой головой, или через общую вентиляцию в подъезде.

- И то и другое - вряд ли. В трамвае, троллейбусе или том же метро за день проходят тысячи людей с менингококковой инфекцией. Их больше, чем в больнице, особенно там, где не проветривается. На улице менингитом не заразишься - на воздухе менингококк очень быстро погибает, в том числе от переохлаждения.

- А в водоемах выживает?

- В водоеме - вирусы, а на улице быстро погибает менингококковая бактерия, микроб. Зато она хорошо размножается в школьном классе, в садиках: рядом стояли, чихнули, кашлянули - началась реакция. Но у одного насморк, а другой может угодить в реанимацию и даже умереть.

- Почему в Беларуси нельзя привиться от менингита?

- У нас в стране выявлен менингит типа В, вакцину от него создали пару лет назад, но она до сих пор проходит испытания. Если окажется эффективной, думаю, ее можно будет применять и у нас. Больше всего болеющих в Африке - южнее Сахары есть так называемые страны менингитного пояса. Количество критических случаев в нашей стране уменьшается, о каждом сразу пишут СМИ - кажется, что таких случаев масса. Но это не так, они редкие - раньше случались такие же молниеносные комы от гепатита В. Раз - и ничего нельзя сделать.

«ВИЧ можно выявить при помощи экспресс-теста»

- Какие еще есть инфекции, о которых не стоит забывать?

- Самая главная проблема сейчас - ВИЧ, в стране выявлено свыше 27 тысяч человек. Смертей стало меньше, но нарастает количество живых больных - потому что стали хорошо лечить. Заражение происходит не только, как было в 90-е годы, при употреблении наркотиков, но и половым путем. Клинически начало заболевания проявляется малозаметными симптомами: увеличением лимфоузлов, учащением некоторых инфекционных заболеваний.

Для ранней диагностики и начала лечения важно обследование на антитела к ВИЧ. Это можно сделать анонимно в медучреждениях, а также с помощью тестов, похожих на экспресс-тесты на беременность. Пока лечение не позволяет полностью удалить вирус, но можно держать его под контролем, не позволяя угнетать иммунную систему. Пациенты, которые начали лечение на ранней стадии, могут вести нормальный образ жизни.

Беременные проходят обследование на ВИЧ и вирусные гепатиты в обязательном порядке. Но важно такой анализ обоим партнерам сделать до начала семейных отношений, до свадьбы и беременности. Если ввести это в привычку - многих проблем можно было бы избежать. Заболел - проверился - пришел - излечился. Не было бы проблем для жены, детей и медработников. И внукам-правнукам эта болезнь лесенкой не передавалась бы. Важно понять, что это элементарные меры безопасности, и это точно не стыдно.

- Но если любовь, решили провериться - и у партнера обнаружили ВИЧ?

- Тут надо думать. У некоторых любовь такая, что продолжают жить с ВИЧ-инфицированным человеком, предохраняются. Некоторые ВИЧ-беременные и детей рожают. Сейчас хорошая профилактика - практически к нулю свели передачу ВИЧ от матери к новорожденному. Лечение такой мамы во время беременности здоровья будущему ребенку не добавляет, зато защищает от ВИЧ.

- Клинически начало ВИЧ проявляется малозаметными симптомами: увеличением лимфоузлов, учащением некоторых инфекционных заболеваний.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также в стране остается актуальной ситуация с наркотиками, нужно доносить до людей, что максимальный стаж наркомана - пять лет, они быстро погибают от передозировок и других не связанных с ВИЧ ситуаций. Считаю, что необходим контроль взрослых над детьми и подростками - распространители наркотиков сегодня, как сетевые маркетологи: идут туда, где есть дети - самостоятельные и с деньгами. Работая по схеме: сначала вовлечь, а потом бесконечно тянуть деньги.

«Гепатитом Е болеют тяжело»

- Правда, что сегодня в Беларуси бесплатно лечат от гепатита С, но появились уже и новые гепатиты?

- Да, каждое десятилетие добавляет знания про новые гепатиты - G, F, E. Когда в 1990 году я защищал докторскую диссертацию, меня попросили не писать в названии «гепатит С» - не все верили, что такой существует. Сегодня мы лечим от гепатита С даже 90-летних пациентов, Минздрав централизованно закупил лекарства, 95% излечиваем.

А еще два года назад против гепатита С применяли интерферон, курс лечения его стоил более 10 тысяч долларов, но излечивал лишь 50% заболевших. Сейчас мы занимаемся проблемой долечивания тех 5% пациентов с хроническим гепатитом С, которые не ответили на лечение по разным причинам, включая появление мутаций устойчивости к противовирусным препаратам у самого вируса гепатита С. Проблема с гепатитом С остается лишь одна - как выявить всех вирусоносителей? Ушла и проблема острого гепатита В - с тех пор, как от него начали прививать новорожденных и группы риска, включая медработников.

Самая главная проблема сейчас - ВИЧ, в стране выявлено свыше 27 тысяч человек. Смертей стало меньше, но нарастает количество живых больных.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас уже разбираемся с гепатитом Е - это новая проблема. Болеют им тяжело, в основном люди старше 60 лет. Многие переносят гепатит Е бессимптомно, как и другие гепатиты. В принципе, большинство наших болезней протекает бессимптомно. Но есть и крайне тяжелые случаи, здесь очень важна генетика. Основной источник гепатита Е - сырая необработанная свинина, мясо диких свиней, оленина. Гепатит Е был и раньше, но его не могли выявить. В прошлом году за достижения в этой области мы получили медаль имени академика Балаяна, открывшего гепатит Е путем самозаражения. Мы уже выявили в Беларуси десятки заболевших тяжелой формой гепатита Е, также можно говорить, что до 15% белорусов к 60 годам перенесли гепатит Е, но даже не подозревают об этом.

Беременные проходят обследование на ВИЧ и вирусные гепатиты в обязательном порядке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- То есть сегодня можно сдать анализ на наличие в организме и гепатита Е?

- Да, лабораторий много, хотя про сам гепатит Е многие не знают, как когда-то не знали про гепатит С и В. Хорошо помню, как в 1973 году мы узнали про гепатит В. Из тысячи заразившихся лишь 100 человек желтели, становились хрониками, а один умирал от молниеносной формы болезни. Но большинство даже не знало, что заболело. Сейчас я занимаюсь долечиванием тех пациентов, которых когда-то неудачно полечили. Есть и хорошие результаты.

«40 лет назад у нас была своя, белорусская малярия»

- Слышала, что многие опасные болезни белорусы привозят из отпуска в жарких странах.

- Были случаи завоза малярии, также она может давать отсроченные рецидивы - возбудитель может сохраняться в печени и проявляется через год в благоприятных для него условиях. Прививки от малярии у нас нет, есть профилактический прием препаратов, однако наши соотечественники часто этим пренебрегают, в прошлом году был даже смертельный случай.

- Наши, белорусские, комары могут заразиться от таких больных?

- Могут, но только когда очень тепло. Лет 40 - 50 назад у нас была своя, белорусская малярия - такой северный штамм, который давал отдаленные рецидивы через год - и заражались новые комары. Но сейчас на повестке дня более актуальный вопрос - уже начался сезон клещей. Как шутят некоторые, клещи уже ждут нас на пикник (улыбается). Помимо лайм-боррелиоза и клещевого энцефалита клещи переносят также около 10 разных болезней.

- Как спасаться?

- Первым делом после возвращения из леса или парка нужно осмотреть себя с головы до пят. Одеваться в плотную одежду, заправляя штаны в носки, плюс высокие сапоги - клещи обычно нападают снизу. И, конечно, нужно пользоваться специальными средствами-репеллентами от клещей.

- Если обнаружили, что клещ впился и торчит, что делать?

- Можно аккуратно завязать вокруг него веревочку - пониже, ближе к коже - и тихонько, покачивая из стороны в сторону, пытаться его вытащить. Ни в коем случае не заливать маслом - клещ тогда срыгнет и занесет в рану еще больше бактерий и вирус.

Самое главное - не оторвать его туловище, не оставить голову в ране. Чем быстрее снимите его с себя - тем лучше. В медучреждении или самому, но очень аккуратно. Возможно, врач назначит профилактическую дозу антибиотика.

Клещи - переносчики множества серьезных вирусов и бактерий, последствия которых могут проявляться через годы. Лайм-боррелиоз может проявиться большим красным пятном на коже. Тогда надо срочно к врачу - антибиотики в этом случае обязательны. Эта болезнь - родственник сифилиса, на него даже пенициллин подействует.

- Наши бабушки возмущаются: всю жизнь жили и никаких клещей не знали...

- Никто не знает, почему сейчас бабушек мучает радикулит и сильные боли в коленях. Та же старческая деменция, забывчивость - не исключено, что это тоже последствия болезней, которые переносят клещи, того же лайм-боррелиоза. При этой болезни могут поражаться как суставы, так и головной мозг. Сейчас, задним умом, это оценить сложно, поэтому все надо делать вовремя и не подвергать свой организм риску, которого можно было благополучно избежать.

- Никто не знает, почему сейчас бабушек мучает радикулит и сильные боли в коленях. Та же старческая деменция, забывчивость - не исключено, что это тоже последствия болезней, которые переносят клещи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Владимирович Жаворонок, 65 лет, доктор медицинских наук, врач-инфекционист. Профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ. Окончил Витебский государственный медуниверситет. С 1999 года - ректор Гомельского государственного мединститута. С января 2008-го - директор Республиканского методического центра по высшему и среднему медицинскому и фармацевтическому образованию. В 2011 - 2015 годах - первый проректор БГМУ. Подготовил свыше 35 докторов и кандидатов наук.

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