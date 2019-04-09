Белоруска, ставшая кинопродюсером в США: Голливудским звездам сниматься в Минске понравилось - шутили они только по поводу местного сервиса

В главной роли снялся звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик. Кстати, картину Надежда снимала в родной Беларуси…

«Для меня, девочки из простой семьи, учиться в Америке - недосягаемо»

Надежда родилась в агрогородке Самохваловичи под Минском в семье механика и учительницы. Окончила школу с золотой медалью, поступила в БГУ на философский факультет. А на третьем курсе, в 2004 году, парень Надежды предложил ей поехать в Америку. Девушка решила поучаствовать в лотерее Green Card за компанию и даже не думала, что это круто изменит ее жизнь.

- Так получилось, что выиграла только я, хотя уезжать не очень хотела, - вспоминает Надежда. - Когда прилетела в США, мне сначала не понравилась ни страна, ни люди. Устроилась в сувенирный магазин - продавала матрешки иностранцам, учила язык и готовилась к поступлению в университет в Сан-Франциско. Выбрала направление «видеопродакшн, тележурналистика». И поступила! Для меня, девочки из простой семьи, это было, конечно, недосягаемо…

Девушка выиграла в лотерее Green Card за компанию и даже не думала, что это круто изменит ее жизнь. Фото: личный архив

Как и большинство студентов, Надя работала на двух работах, чтобы оплачивать учебу. Первый год спала по 3 - 4 часа в сутки. А потом устроилась барменом в престижное заведение, получала хорошие чаевые и смогла с легкостью платить за учебу.

- В день на чаевых зарабатывала по 300 - 500 долларов - я даже забывала забирать зарплату по три месяца, - смеется девушка. - После университета найти работу по моей специальности не очень легко. Делаешь выбор: или карьера, или деньги. У офисных работников в США одна из самых низких зарплат. А американцы, которые выполняют тяжелую работу, например вывозят мусор, имеют хорошие зарплаты и соцпакет.

- Когда началась твоя карьера в кино?

- В 2011 году компания Funny How Films нанимала людей в маркетинговую группу для стажировки на Каннском кинофестивале - нужно было рекламировать один из американских фильмов, который продавался на кинорынке. Собеседование прошло на ура, я была уверена, что меня, недавнюю выпускницу, возьмут в этот проект. Но мне позвонили и сказали, что я не прошла… Уже расплакалась, как вдруг перезвонил продюсер компании: «Мы все перепутали, ты едешь!»

Первая поездка в Канны (а потом я бывала на фестивале часто) - это незабываемо! Помню, как мы попали на афтепати после премьеры фильма «Полночь в Париже» Вуди Аллена. Там было столько голливудских звезд: Рейчел МакАдамс, Райан Гослинг, Антонио Бандерас... Выхожу подышать, стоит мужчина рядом, и только через 20 секунд до меня доходить: это же Райан Гослинг!

Впервые в Каннах Надежда не узнала голливудскую звезду Райана Гослинга. Фото: личный архив

Каннский фестиваль - это еще и огромный кинорынок, где каждый год продаются и покупаются сотни фильмов. Атмосфера на фестивале действительно завораживает - креативные талантливые люди, бесконечные премьеры, шикарные вечеринки…

Через несколько лет Надежда вместе с партнером создала интернет-журнал о короткометражном кино.

- Но через четыре года решила, что больше не хочу писать о тех, кто делает кино, а хочу делать его сама. Передала права на журнал своему партнеру и переехала в Лос-Анджелес.

«Чтобы работать в реалити-шоу, нужно продать душу дьяволу»

В Лос-Анджелесе Надежде предложили стать продюсером реалити-шоу American’s It Girl (с англ. it girl - девушка, которая создает модные тенденции, светская львица).

- Сьемки шли в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Поначалу проект меня вдохновлял, но через два года приняла решение уйти. Для меня работа в реалити-шоу, с одной стороны, была очень интересной, но с другой - это как продать креативную душу дьяволу. Мне хотелось показывать и рассказывать о чем-то значимом и вдохновляющем, а реалити-шоу - это шоу для шоу. Сделала паузу, но соскучилась по съемкам и решила стать продюсером короткометражных фильмов. В Лос-Анджелесе кино во всем, куда не пойдешь: официанты и бармены - актеры, таксисты - музыканты и писатели. Просто каждый ждет своего звездного часа!

Надежда на красной дорожке в Каннах.

- Но не всем так везет, как Брэду Питту, который из официанта превратился в звезду Голливуда…

- Но надеются на это все - работают на трех работах, в перерывах бегают на кастинги, хотя в кино почти ничего не зарабатывают. Но это не потому, что мало платят за съемки - просто в Лос-Анджелес съезжаются актеры со всего мира и конкуренция высокая.

- Лучше быть продюсером в Лос-Анджелесе, чем актером?

- Продюсером быть очень тяжело, особенно женщине - это мужской мир, мир денег, бизнеса, переговоров. Главное для продюсера, который работает сам на себя, - найти хороший сценарий и, конечно же, инвестора для будущего фильма. А дальше - это свобода, но и большая ответственность. Мы, независимые продюсеры, сами выбираем проект, место для съемок, подбираем актеров и съемочную группу. Зато у нас есть контроль над ситуацией.

Надежда признается, что быть продюсером в Лос-Анджелесе очень тяжело - это мужское лобби. Фото: личный архив

«В Беларуси нет понимания кинобизнеса»

Военная драма «Вражеские линии» - первый полнометражный фильм Надежды как продюсера. Взяться за этот проект белоруске предложил ее друг из Великобритании, который заинтересовался сценарием фильма. Картина - совместный продукт британской и российской кинокомпаний. Надежда предложила снимать картину в родной Беларуси после того, как познакомилась с ребятами их Минска - организацией съемок у нас занималась компания «Киноград» при участии «Рэд Студии».

- Сюжет основан на реальной истории, которая происходила в 1943 году в оккупированной Польше. Элитные войска солдат-союзников отправляются на вражескую линию, чтобы спасти ученого-ракетчика - его играет актер Павел Делонг, известный по «Списку Шиндлера». Голливудская звезда Эд Вествик сыграл капитана Каминского. В картине также снялись российские звезды - Кирилл Плетнев, Владимир Епифанцев, Екатерина Владимирова, и белорусские артисты - Андрей Карако и Евгений Булка.

Голливудская звезда Эд Вествик исполнил главную роль во «Вражеских линиях». Фото: личный архив

- Здорово, что о белорусах начинают говорить на мировом кинорынке - вспомним тот же «Хрусталь» Дарьи Жук.

- Кстати, «Хрусталь» так до сих пор и не посмотрела, но читала сценарий. Девочки подходили ко мне на Берлинском кинофестивале - искали деньги на проект. Но мы уже работали над «Вражескими линиями» и не могли им помочь. Очень рада за Дашу, наши - молодцы! Но немного обидно, когда делают проекты на западный рынок и не очень красиво показывают нашу страну. Для меня не удивительно, что «Хрусталь» выдвигался на «Оскар» - в киноакадемии любят такие темы.

- Выгодно показывать, как у нас все плохо?

- Так не плохо же! Если сравнивать Минск пять лет назад и сейчас, город изменился в лучшую сторону. Британцам из съемочной группы здесь очень понравилось: и Беларусь, и Минск, и люди. В группе была только единственная шутка по поводу белорусского сервиса: все просят подождать 5 минут, а сами исчезают на 45 (смеется).

Британцы в Минске не только снимала кино, но и гуляли по городу, посетили театр оперы и балеты и побывали на «Линии Сталина». Фото: личный архив

- А каковы твои впечатления от работы на родине?

- Я пришла к выводу, что в Беларуси нет понимания кинобизнеса - когда люди осознают, что они продают, что покупают. Здесь нет понятия «инвесторы», здесь есть понятие «государственные невозвратные деньги» - и в этом проблема. Потому что когда у тебя есть инвестор, ты знаешь, что тебе надо деньги отдавать. А для этого нужно, чтобы фильм окупился. Когда появляются невозвратные деньги, нет стимула делать качественный продукт…

Но хотя у нас было много сложностей в процессе подготовки и организации съемок, я рада, что мой первый серьезный проект состоялся в Беларуси. Это как отдать дань родине, своему городу. У меня не было такой конкретной цели, но когда все сложилось, подумала: это было правильное решение. У нас была очень хорошая съемочная группа - дружная, креативная, богатая на профессионалов, чему я очень рада.

Кинопродюсер рада, что привезла свой первый фильм в Минск, но заметила, что в Беларуси пока нет понимания, что такое кинобизнес. Фото: личный архив

А еще в Беларуси Надежда нашла… свою любовь: кинопродюсер в отношениях с 44-летним актером Андреем Карако. И, судя по фото в соцсетях, недавно пара побывала в городе всех влюбленных - в Париже!