ZENA выступит на «Евровидении» под 8-м номером в первом полуфинале
Представительница Беларуси, 16-летняя певица ZENA, выступит в первом полуфинале под восьмым номером, - так решили продюсеры шоу. Их задача сделать конкурс максимально эффектным с точки зрения режиссуры. Однако фортуна, похоже, не на стороне нашей артистки. В первый полуфинал не попала Россия, на голоса которой могла рассчитывать ZENA. Ведь певица большинство времени проводит в Москве со своим продюсером Виктором Дробышем.
Итак, в первом полуфинале выступят: 1. Кипр, 2. Черногория, 3. Финляндия, 4. Польша, 5. Словения, 6. Чехия, 7. Венгрия, 8. Беларусь, 9. Сербия, 10. Бельгия, 11. Грузия, 12. Австралия, 13. Исландия, 14. Эстония, 15. Португалия, 16. Греция, 17. Сан-Марино.
Второй полуфинал пройдет 16 мая: 1. Армения, 2. Ирландия, 3. Молдова, 4. Швейцария, 5. Латвия, 6. Румыния, 7. Дания, 8. Швеция, 9. Австрия, 10. Хорватия, 11. Мальта, 12. Литва, 13. Россия, 14. Албания, 15. Норвегия, 16. Нидерланды, 17. Северная Македония, 18. Азербайджан.
КСТАТИ
Финал конкурса песни «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24», сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании.