ZENA выступит на «Евровидении» под 8-м номером в первом полуфинале

Денис Курьян через год после развода: Я хотел встретить добрую и легкую - и я влюбился!

Об ошибках семейной жизни, новых отношениях и карьере на телевидении - известный телеведущий и бизнесмен Денис Курьян рассказал «Комсомолке» [фото]