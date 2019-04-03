2019-04-03T22:46:01+03:00
Минск
КП Беларусь

Обувь весна-лето 2019: фотообзор самых модных новинок

Яркие краски, необычные фактуры, интересный декор в сочетании с практичностью и удобством - в такой обуви вы будете неотразимы!
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Первые апрельские деньки - время, когда привычный образ хочется разнообразить яркой, нестандартной палитрой, не забывая при этом о комфорте. Сеть магазинов CAPRICE предлагает начать преображение с обуви: сменить тяжеловесные сапоги и ботинки на легкую весеннюю обувь. Оригинальные дизайнерские решения, трендовые цвета и материалы класса премиум ждут вас в новой весенней коллекции обуви, которая уже поступила на полки магазинов CAPRICE.

В коллекции весна-лето 2019 представлены классические лодочки, туфли на высоком и низком каблуке, модели на платформе, балетки, слиперы, кроссовки и, конечно же, кеды - все важные элементы модного гардероба.

В магазинах CAPRICE представлено много известных и популярных брендов польской и немецкой обуви - Tamaris, Rieker, MARCO TOZZI, Baldowski, Szydlowski, Domeno, S.Oliver, и, конечно же, CAPRICE.

Выгодно, что в CAPRICE действуют карты рассрочки «Халва», «Карта покупок», «Магнит» (рассрочка 3 месяца). А по карте «Халва» в апреле дополнительная рассрочка до восьми месяцев в честь своего 5-ти летия! Кроме того, на обувь новой коллекции действует дисконтная программа CAPRICE и дисконт сети магазинов Евроопт по карте E-плюс. Скидки суммируются!

Ждем вас по адресам:

Посетите сайт и интернет-магазин CAPRICE: www.caprice.by

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