Беларусь получила от России кредит на $600 млн, чтобы погасить кредит перед Россией

Беларусь получит кредит на 600 миллионов долларов, который пойдет на погашение долга по выданным ранее Россией займам, сообщил агентству ТАСС российский министр финансов Антон Силуанов.

Министр также добавил, что Беларусь выполнила все условия, чтобы получить от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) седьмой транш кредита в размере 200 миллионов долларов. Предположительно, это произойдет уже до конца апреля. Напомним, общая сумма кредита на поддержку программы реформ с учетом предыдущих шести траншей составит 2 миллиарда долларов. Договор об этом заключили еще в 2016 году, но деньги мы получаем частями после того, как выполняем определенные условия. Не все шло по плану, и поэтому седьмой транш мы получаем только сейчас, а не как планировалось ранее - в первом квартале 2018-го.