За последние 14 лет минчане научились тратить в два раза меньше воды

- Каждый потребитель столицы в настоящее время использует в среднем 3,9 кубометра воды в месяц, в то время как в 2005 году этот показатель составлял 8 кубометров, - рассказал «Минск-Новости» начальник центра по расчетам с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал» Василий Ананич. - В день на человека приходится примерно 127 литров - практически как в Европе. Потому что люди стали по-хозяйски относиться к ценному природному ресурсу и воду экономят. Этому поспособствовали в том числе установка счетчиков и повышение тарифов.

По словам чиновника, сейчас в Минске работает около 1,8 миллиона счетчиков воды. Они есть практически в каждом доме - в 98% квартир и 89% частных домов. Примерно один раз в 4 - 5 лет счетчики проверяют на точность показаний.

Напомним, в этом году с 1 марта дифференцированные тарифы на воду и электричество отменили. Теперь, если в квартире зарегистрирован хотя бы один человек, всю израсходованную воду нужно будет оплачивать по 0,8338 руб. за кубометр. За канализацию - 0,5518 руб. в Минске и 0,6383 руб. в регионах.

Если в квартире никто не зарегистрирован, то воду придется оплачивать по полным тарифам, которые у каждого региона свои. Например, в Минске за водоснабжение - 0,8370 руб. за кубометр, за канализацию - 0,5518 руб. за кубометр.

За последние годы минчане научились экономить не только воду. В 2017 году 82,2% семей вписались в субсидируемые нормы по электричеству, остальные 17,8% их превысили и платили за превышение по стопроцентным тарифам. А вот за январь - октябрь 2018 года таких семей было уже чуть больше - 84%.

Электричество с 1 января этого года также оплачивается по единому тарифу независимо от того, сколько вы потребили. Суммы такие: для квартир с газовыми плитами - 0,1746 руб. за кВт*ч, для квартир с электрическими - 0,1484 руб. за кВт*ч. Если в квартире никто не зарегистрирован - 0,1921 руб. за кВт*ч.