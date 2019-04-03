Умер актер Алексей Булдаков

Печальную новость сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов в своем Instagram.

«Светлая память, не стало Леши Булдакова», - написал он у себя в социальных сетях.

Светлая память, не стало Леши Булдакова. Фото: instagram.com / s_v_novozhilov

Всего неделю назад актеру исполнилось 68 лет. Алексей Булдаков продолжал играть в спектаклях и участвовать в жизни театра. Любимый зрителями актер умер в Монголии, куда уехал, чтобы отметить день рождения друга. Булдакову вызвали такси, но в указанное время он не вышел из гостиницы. Его нашли в номере - судя по всему, актер умер во сне, у него оторвался тромб. Кроме того, Булдаков страдал острой сердечной недостаточностью на фоне ишемической болезни сердца.

Российским зрителям Алексей Булдаков знаком, прежде всего, как исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты"

Народный артист России Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае в деревне Макаровка. В детстве занимался в авиамодельном кружке, увлекался боксом и классической борьбой. После того как семья Булдаковых переехала в Павлодар, Алексей поступил в театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова. Затем отслужил в армии, работал в театрах Томска, Караганды, Рязани. В 1982 году дебютировал в кино в роли партизана Савелия в фильме режиссера Леонида Марычева «Сквозь огонь». В 1985 - 1992 годах Булдаков был актером Театра-студии киноактера при киностудии "Беларусьфильм" в Минске.

Алексей Булдаков - любимый миллионами советский актер театра и кино, народный артист России.

В Минске женился на Людмиле, дочери известного в Беларуси артиста Павла Корманина. Но брак был недолгим, детей у них не было. Булдаков перебрался в Москву в 1993 году. Работал во МХАТе имени М. Горького.

Настоящий успех к нему пришел довольно поздно - в 1995 году после роли генерала в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Картина была удостоена множества наград, в том числе «Кинотавра-95» и «Золотого Остапа». За свою роль Булдаков получил премию «Ника». Из последних работ актера можно отметить фильмы «Что сказал покойник» Игоря Масленникова и две картины Александра Рогожкина - «Блокпост» и «Особенности национальной рыбалки». Также снимался в таких кинокартинах, как "Гитлер, капут", "Ширли-мырли", "Утомленные солнцем - 2" и другие. Всего в фильмографии артиста около 140 работ.

Лучшие роли Алексея Булдакова.

Мало кто знает, что Булдаков попробовал себя и в роли певца. В 2001 году он выпустил сольный диск "Обнимаю всех", а в 2011 году - еще один диск «Старое танго».

Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

Ожидается, что прощание с актером состоится в Московском Доме кино, дата и время церемонии будут известны позже.